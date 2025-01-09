Утечки о Grand Theft Auto 6 вызвали повышенный интерес благодаря информации о графике и игровом процессе. Игроки могут ожидать реалистичные погодные эффекты, улучшенную физику и детализированный инвентарь оружия.

На фоне событий CES 2025 Grand Theft Auto 6 снова привлекла внимание благодаря новым утечкам информации. Инсайдеры делятся подробностями о графике и игровом процессе, которые обещают стать настоящим прорывом для серии. Говорят, что визуальные эффекты GTA 6 даже превосходят Red Dead Redemption 2, что уже само по себе вызывает интерес.

Согласно утечкам, Rockstar выбрала уникальный подход к графике. В отличие от гиперреалистичного стиля, который часто используется в современных играх, разработчики сделали акцент на художественном выражении. Это придаёт игре особый шарм, а эффекты погоды, такие как штормы и ураганы, добавляют динамики. Например, ветер не просто дует: он может сдвигать предметы, заставляя NPC терять равновесие и искать укрытие.

Физика транспортных средств также претерпела значительные изменения. Каждая машина имеет свои характеристики, которые зависят от ее состояния и модификаций. Например, если в автомобиле находятся дополнительные пассажиры или груз, это влияет на управление. Утечки утверждают, что столкновения будут более реалистичными: фары могут отваливаться, а повреждения будут видны на кузове.

Что касается инвентаря, в GTA 6 будет два класса оружия: одно для пеших прогулок и другое для автомобилей. Игроки смогут носить различные виды оружия и модификации, такие как глушители и оптические прицелы. Это позволит создавать более индивидуализированные подходы к игровому процессу.