Понятие «ААА-игра» теряет свою значимость в глазах разработчиков, которые считают его инструментом для получения прибыли. Многие эксперты указывают на смещение акцентов с качества на финансовые показатели.

Термин «ААА-игра» в последние годы вызывает все больше вопросов. Изначально он обозначал проекты с высоким бюджетом и минимальным риском, но теперь многие разработчики видят в нем лишь пустую оболочку, используемую для оправдания больших затрат.

В недавнем отчете от GamesRadar разработчики выразили недовольство по поводу концепции AAA-игр. Ранее данный ярлык ассоциировался с качественными проектами, но теперь его воспринимают как способ привлечения инвестиций. Например, Ubisoft выпустила игру Skull and Bones после десяти лет разработки, назвав ее «АААА-игрой», но проект оказался неудачным с точки зрения продаж и отзывов.

Чарльз Сесил, соучредитель Revolution Studios, отметил, что термин «ААА» возник в период, когда независимые студии испытывали трудности. Он считает, что с тех пор индустрия изменилась, но не в лучшую сторону. Сесил подчеркивает, что этот термин стал «глупым» и не отражает настоящего положения дел. Многие разработчики согласны с ним, утверждая, что между качественными независимыми играми и ААА-проектами существует явная разница.

Крупные студии, такие как EA и Ubisoft, часто подвергаются критике за игнорирование потребностей игроков. Вместо того чтобы сосредотачиваться на создании увлекательного контента, они стремятся к максимизации прибыли. В то же время независимые игры, такие как Baldur's Gate 3 и Stardew Valley, демонстрируют высокий уровень качества и оригинальности. Эти проекты не только успешны, но и задают новые стандарты в индустрии.

Кроме того, многие разработчики отмечают, что модель ААА-разработки ограничивает их креативность. Издатели боятся рисковать, что приводит к снижению качества и инноваций. В результате геймеры получают менее интересные и оригинальные продукты, что вызывает разочарование среди аудитории.