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Ученые разработали управляемых внешней магнитной системой нанороботов для лечения заболеваний
Канадские ученые разработали нанороботов в форме штопора, которые управляются внешней магнитной системой. Эти миниатюрные устройства способны эффективно перемещаться по кровотоку, открывая новые возможности для лечения различных заболеваний.

Современные медицинские технологии продолжают удивлять, и одним из самых многообещающих направлений стали нанороботы. Ученые из Канады создали уникальные устройства, имеющие форму штопора, которые управляются с помощью внешней магнитной системы. Эти микроскопические роботы предназначены для навигации внутри человеческого тела.

Проблема перемещения нанороботов в организме долгое время оставалась актуальной. Текущие модели часто не учитывали динамику кровотока, что затрудняло их использование в клинической практике. Однако команда исследователей под руководством профессора Криса Чжана разработала новую математическую модель, которая учитывает поведение крови и позволяет оптимизировать конструкцию роботов. Это стало важным шагом к решению проблемы навигации в сложной среде человеческого организма.

Чжан, вдохновленный личной историей, начал работать над этой темой более десяти лет назад. Он стремился создать технологию, способную повысить уровень успешных операций при использовании катетеров, который тогда составлял всего 25%. Теперь, с новыми нанороботами, у врачей появляется возможность значительно улучшить результаты лечения, особенно в экстренных ситуациях.

Управляемые магнитными полями, эти нанороботы могут двигаться против течения крови, что напоминает поведение рыбы, борющейся с водным потоком. Время играет критическую роль в медицине, и способность быстро перемещаться по кровеносным сосудам имеет огромное значение. Благодаря своей небольшой форме, эти роботы способны достигать труднодоступных участков, таких как мелкие сосуды мозга или опухоли, которые невозможно удалить хирургическим путем.

Нанороботы могут выполнять множество задач: они способны восстанавливать ткани, останавливать кровотечения или доставлять лекарства непосредственно в пораженные области. Это позволяет значительно повысить эффективность лечения и минимизировать побочные эффекты, связанные с традиционной терапией.

Команда Чжана не только разработала эффективные нанороботы, но и создала прототип с использованием 3D-печати, что позволяет быстро и точно производить устройства. После успешной демонстрации возможностей своего прототипа, ученые планируют перейти к клиническим испытаниям, что станет следующим важным этапом в развитии этой технологии.

#технологии #медицина #здоровье #нанороботы #магнитные поля
Источник: nature.com
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