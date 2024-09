Infinix анонсировал свой первый раскладной телефон Zero Flip, который привлекает внимание своим дизайном и функциональностью. Устройство обещает стать отличным выбором для видеоблогеров благодаря мощным камерам и уникальным особенностям.

Infinix, известный своими инновациями, наконец-то представил свой первый раскладной смартфон под названием Zero Flip. Этот телефон привлекает внимание не только своим стильным дизайном, но и функциональностью, ориентированной на видеоблогеров. Официальный тизер и ранее утекшие изображения раскрывают множество интересных деталей об этом устройстве.

Тизер Infinix Zero Flip

Недавние утечки подтвердили, что Infinix Zero Flip будет доступен в двух цветах: классическом черном и эффектном Violet Garden. Дизайн телефона сосредоточен на его уникальном шарнире, который обещает минимальные складки на экране. Изображения показывают, что устройство получит 3,64-дюймовую OLED-панель с частотой обновления 120 Гц, защищенную прочным стеклом Gorilla Glass. Это делает экран не только ярким, но и устойчивым к повреждениям.

Zero Flip ориентирован на видеоблогеров, предлагая возможность записи видео в формате 4K как с передней, так и с задней камер. В дополнение к этому, устройство включает функции Go Pro, которые значительно улучшат качество видеосъемки. С таким набором характеристик, Zero Flip может стать настоящим помощником для тех, кто хочет создавать качественный видеоконтент на ходу.

Сканер отпечатков пальцев располагается сбоку, что обеспечивает удобный доступ. На нижнем крае находятся слот для SIM-карты, порт USB-C и динамик, а верхний край устройства, судя по всему, оснащен дополнительным микрофоном. Размеры телефона в разложенном состоянии составляют 170 x 73,4 x 7,64 мм, что делает его достаточно компактным и удобным для использования.

Под капотом Zero Flip, вероятно, скрывается чипсет Dimensity 8020, что обеспечивает отличную производительность. В сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, этот телефон справится с любыми задачами. Ожидаемая емкость аккумулятора составляет 4700 или 4720 мАч, что позволяет пользователям не беспокоиться о зарядке в течение дня. Быстрая зарядка мощностью 70 Вт также станет приятным дополнением, позволяя быстро восполнить запас энергии.

В целом, Infinix Zero Flip представляет собой интересный шаг в мире раскладных телефонов. С его современным дизайном и мощными функциями, он может привлечь внимание как обычных пользователей, так и профессиональных видеоблогеров.