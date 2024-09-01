После двух десятилетий отсутствия игровая студия Argonaut Games анонсировала свое возвращение, что стало настоящей сенсацией для поклонников видеоигр. Студия, известная своими классическими платформерами, готовится выпустить ремастер своей культовой игры Croc: Legend of the Gobbos, которая впервые появилась на рынке в 1997 году.
Argonaut Games была основана в 1982 году и быстро завоевала популярность благодаря своим инновационным играм. Одним из самых значительных достижений студии стало создание Star Fox для Super Nintendo, которая стала одной из первых 3D-игр на консоли. Однако, несмотря на успешные проекты, студия столкнулась с финансовыми трудностями и закрылась в 2004 году.
Спустя два десятилетия, в 2024 году, Argonaut Games возрождается под руководством новых генеральных директоров Гэри Шейнвальда и Майка Аркина. Они планируют сделать студию «издателем-бутиком», что подразумевает внимание к качеству и уникальности игр. Ремастер Croc: Legend of the Gobbos станет первой игрой, которая ознаменует новое начало для студии.
С выходом Nintendo 64 в 1996 году и релизом Super Mario 64 началась новая эра в мире видеоигр. Этот платформер произвел революцию в жанре, вдохновив множество других игр, среди которых Banjo-Kazooie и Spyro the Dragon. Croc: Legend of the Gobbos была одной из первых игр, появившихся на рынке, и она оставила заметный след в истории платформеров.
Ремастер Croc обещает сохранить «ностальгический, веселый и аутентичный игровой опыт», при этом обновив графику до 4K и улучшив управление. Это позволит новым игрокам познакомиться с классикой, а старым поклонникам вспомнить, каково это — управлять милым крокодильчиком в его приключениях. Кроме того, в игре будет представлен внутриигровой музей, известный как Crocipedia, где игроки смогут ознакомиться с концепт-артом, тестами анимации и интервью с оригинальными разработчиками.
Хотя точная дата выхода ремастера еще не объявлена, ожидается, что игра появится на ПК и консолях в конце 2024 года. Это не только возвращение Croc, но и начало новой эры для Argonaut Games, которая планирует выпустить и другие ремастеры классических игр.