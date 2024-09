Игровая студия Argonaut Games, закрывшаяся в 2004 году, возвращается с ремастером классической игры Croc: Legend of the Gobbos. Ожидается, что обновленная версия выйдет в конце 2024 года с улучшенной графикой и современным управлением.

После двух десятилетий отсутствия игровая студия Argonaut Games анонсировала свое возвращение, что стало настоящей сенсацией для поклонников видеоигр. Студия, известная своими классическими платформерами, готовится выпустить ремастер своей культовой игры Croc: Legend of the Gobbos, которая впервые появилась на рынке в 1997 году.

Argonaut Games была основана в 1982 году и быстро завоевала популярность благодаря своим инновационным играм. Одним из самых значительных достижений студии стало создание Star Fox для Super Nintendo, которая стала одной из первых 3D-игр на консоли. Однако, несмотря на успешные проекты, студия столкнулась с финансовыми трудностями и закрылась в 2004 году.

Спустя два десятилетия, в 2024 году, Argonaut Games возрождается под руководством новых генеральных директоров Гэри Шейнвальда и Майка Аркина. Они планируют сделать студию «издателем-бутиком», что подразумевает внимание к качеству и уникальности игр. Ремастер Croc: Legend of the Gobbos станет первой игрой, которая ознаменует новое начало для студии.

С выходом Nintendo 64 в 1996 году и релизом Super Mario 64 началась новая эра в мире видеоигр. Этот платформер произвел революцию в жанре, вдохновив множество других игр, среди которых Banjo-Kazooie и Spyro the Dragon. Croc: Legend of the Gobbos была одной из первых игр, появившихся на рынке, и она оставила заметный след в истории платформеров.

Ремастер Croc обещает сохранить «ностальгический, веселый и аутентичный игровой опыт», при этом обновив графику до 4K и улучшив управление. Это позволит новым игрокам познакомиться с классикой, а старым поклонникам вспомнить, каково это — управлять милым крокодильчиком в его приключениях. Кроме того, в игре будет представлен внутриигровой музей, известный как Crocipedia, где игроки смогут ознакомиться с концепт-артом, тестами анимации и интервью с оригинальными разработчиками.

Хотя точная дата выхода ремастера еще не объявлена, ожидается, что игра появится на ПК и консолях в конце 2024 года. Это не только возвращение Croc, но и начало новой эры для Argonaut Games, которая планирует выпустить и другие ремастеры классических игр.