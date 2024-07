OpenAI анонсировала тестирование своего нового продукта SearchGPT, который использует искусственный интеллект для поиска информации в интернете. Он может стать серьезным конкурентом для традиционных поисковых систем, таких как Google.

В стремительно развивающемся мире технологий поисковые системы продолжают эволюционировать, и на горизонте появляется новый игрок. Компания OpenAI, известная своим продуктом ChatGPT, объявила о запуске тестирования прототипа SearchGPT — системы, которая обещает изменить подход к поиску информации в интернете. С использованием мощностей искусственного интеллекта, SearchGPT нацелен на предоставление более точных и быстрых ответов на запросы пользователей, что может бросить вызов доминированию Google на рынке.

В четверг OpenAI поделилась новыми подробностями о своем проекте SearchGPT, который находится на стадии тестирования среди ограниченной группы пользователей. Основная идея заключается в интеграции возможностей моделей ИИ с данными из интернета для генерации ответов на запросы. Этот подход предполагает не просто выдачу ссылок на сайты, как это делает традиционный поиск, а предоставление обобщенной информации с указанием источников.

Пользователи смогут взаимодействовать с SearchGPT в формате диалога, задавая уточняющие вопросы и получая ответы, похожие на общение с живым человеком. Это делает систему более интуитивной и удобной, чем стандартные поисковые механизмы. OpenAI планирует внедрить функции SearchGPT в ChatGPT, что расширит возможности последнего и сделает его более универсальным инструментом для пользователей.

С запуском нового продукта OpenAI стремится привлечь внимание к проблемам, связанным с качеством информации и защитой журналистики. Генеральный директор The Atlantic, Николас Томпсон, отметил важность уважения к журналистам и издателям в процессе разработки SearchGPT. Это подчеркивает стремление OpenAI создать систему, которая не только эффективно отвечает на запросы, но и поддерживает профессиональные стандарты в области информации.

В то время как Google уже внедряет функции, основанные на ИИ, такие как автоматические сводки результатов, OpenAI предлагает альтернативный подход. SearchGPT будет генерировать контент в реальном времени, предоставляя пользователям возможность получать актуальные данные с учетом контекста их запросов. Это может значительно улучшить качество поиска и сделать его более персонализированным.

Панель для ввода текста выглядит так же, как та, которую вы видите на ChatGPT. Вы вводите подсказку для поиска, и SearchGPT предоставляет соответствующие ответы ниже. Затем вы можете просмотреть обобщенную информацию и перейти по предоставленным ссылкам или продолжить с последующими вопросами. Видео здесь.

На данный момент OpenAI сотрудничает с несколькими новостными агентствами, такими как The Wall Street Journal и The Associated Press, для создания базы данных, которая будет использоваться в SearchGPT. Это партнерство направлено на улучшение качества информации и расширение возможностей системы.

Пользователи могут зарегистрироваться в списке ожидания, чтобы первыми попробовать новый продукт. Ожидается, что в будущем SearchGPT станет доступен более широкой аудитории, что может привести к значительным изменениям в том, как мы ищем и получаем информацию в интернете.

С запуском SearchGPT OpenAI открывает новую страницу в развитии поисковых технологий, предлагая пользователям более эффективные и удобные инструменты для нахождения нужной информации. В условиях растущей конкуренции на рынке поисковых систем, этот шаг может оказаться решающим для формирования будущего поиска в интернете.