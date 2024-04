По словам Росса Янга, экран в iPhone 17 Plus станет заметно меньше, чем в текущих Plus-версиях.

iPhone 15 Plus имеет размер экрана 6,7 дюйма, как и iPhone 15 Pro Max. В информации, которая появлялась ранее о предстоящем iPhone 16 Plus, говорилось, что он сохранит ту же диагональ экрана, что и его предшественник.

реклама

Но согласно новому слуху, в следующем году все изменится. По словам Росса Янга из компании Display Supply Chain Consultants, у iPhone 17 Plus экран будет меньше, чем у iPhone 15 Plus и iPhone 16 Plus.

Он не называет конкретный размер панели iPhone 17 Plus, но говорит, что благодаря этому телефон будет находиться где-то между iPhone 17 и iPhone 17 Pro Max. Опять же, если iPhone 16 Pro Max вырастет до 6,9 дюйма, то то же самое можно сказать и о iPhone 16 Plus.

Сейчас еще слишком ранняя стадия разработки линейки iPhone 17, чтобы относиться к этому серьезно, но, конечно, это может произойти. Тем не менее, Росс Янг в целом имеет очень хороший послужной список в предоставлении такого рода информации, поэтому не удивляйтесь, если в следующем году Apple будет использовать размеры для дальнейшей дифференциации своих смартфонов.