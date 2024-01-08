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CES 2024: Acer c ноутбуками с интегрированным ИИ и процессорами Intel Core Ultra
Acer расширила семейство тонких и легких ноутбуков Swift новыми процессорами Intel Core Ultra с первым нейронным процессором Intel (NPU) и встроенными возможностями ускорения искусственного интеллекта.

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Новые участники линеек продуктов Aspire и Swift оснащены новыми процессорами Intel Core Ultra, интегрированными с нейронными процессорами, специально разработанными для ускорения задач ИИ. Уникальной отличительной особенностью новых моделей является специальная клавиша для помощника Microsoft Copilot AI.

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Устойчивые инновации Acer: Aspire Vero

Лидером является Acer Aspire Vero. Модель Aspire Vero, отличающаяся использованием в своей конструкции переработанных материалов, является свидетельством приверженности Acer принципам устойчивого развития. Ноутбук оснащен 16-дюймовым экраном с разрешением 2560 x 1600, обещает 10,5 часов автономной работы, поддерживает Wi-Fi 7 и оснащен двумя портами USB-C. Aspire Vero будет доступен в Северной Америке с апреля по цене от $750 и в Европе с марта по цене от €1199.

Серия Acer Aspire Go, включая 15-дюймовые и 14-дюймовые модели, теперь оснащена процессорами Intel Core i3 серии N или чипами AMD Ryzen серии 7000. Эти модели, дополненные клавишами Copilot и Wi-Fi 6, предлагают ценность и универсальность. Модели серии Aspire Go, которые будут выпущены в феврале, имеют стартовую цену в $250.

В обновленной линейке Swift представлены «ПК с искусственным интеллектом» — Swift Go 16 и Swift Go 14. Эти ноутбуки, оснащенные процессорами Intel Core Ultra и графическими процессорами Intel Arc, оснащены специальными клавишами Copilot и могут похвастаться возможностями видеоконференций с улучшенным искусственным интеллектом. Swift Go 16 оснащен OLED-дисплеем с разрешением 3,2K, а Swift Go 14 — OLED-экраном с разрешением 2,8K. Обе модели поддерживают до 32 ГБ памяти LPDDR5X и твердотельные накопители емкостью 2 ТБ. Они будут доступны в Северной Америке с марта по цене от $750.

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Своими последними предложениями Acer присоединилась к передовым технологиям, интегрировав возможности искусственного интеллекта в свою новую линейку ноутбуков. В сочетании со стремлением к устойчивому развитию и универсальности Acer продолжает переосмысливать рынок ноутбуков благодаря своему инновационному подходу.

#ноутбуки #acer #intel core ultra #нейронный процессор
Источник: techpowerup.com
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