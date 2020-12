Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Electronic Arts и Respawn поделились системными требованиями шутера Medal of Honor Above and Beyond, который разрабатывается специально для шлемов виртуальной реальности вроде Oculus Rift.

Итак, для комфортной игры потребуется машина следующего уровня:

Процессор: Intel i7 9400K или аналогичный

Оперативная память: 16 ГБ DDR4

Графический процессор: Nvidia RTX 2080 или выше

Жесткий диск: 340+ ГБ для установки и 170 ГБ после установки, рекомендуется SSD

Игровое сообщество уже обвинило создателей в завышенных требованиях. К примеру, Half-Life: Alyx от Valve требует всего 48 гигабайт на диске.

Интересно, что изначально новая Medal of Honor не задумывалась как VR-игра. EA и Respawn планировали классическое продолжение серии. Electronic Arts мечтала вернуть франшизе былую популярность, а в Respawn была масса сотрудников, которые работали еще над самыми первыми частями. «Давайте возьмем весь наш опыт за последние 20 лет, все современные инструменты, и сделаем новую Medal of Honor», — рассуждали в EA и Respawn.

Но затем к компаниям обратилась Facebook с предложением разработать высокобюджетный блокбастер специально для Oculus Rift. Так Medal of Honor Above and Beyond сменила направление и превратилась в крупный проект для VR. Выход шутера запланирован на 11 декабря.