VR-шутер Medal of Honor Above and Beyond неприятно удивил высокими системными требованиями
Electronic Arts и Respawn поделились системными требованиями шутера Medal of Honor Above and Beyond, который разрабатывается специально для шлемов виртуальной реальности вроде Oculus Rift.
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Итак, для комфортной игры потребуется машина следующего уровня:
Процессор: Intel i7 9400K или аналогичный
Оперативная память: 16 ГБ DDR4
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Графический процессор: Nvidia RTX 2080 или выше
Жесткий диск: 340+ ГБ для установки и 170 ГБ после установки, рекомендуется SSD
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Игровое сообщество уже обвинило создателей в завышенных требованиях. К примеру, Half-Life: Alyx от Valve требует всего 48 гигабайт на диске.
Интересно, что изначально новая Medal of Honor не задумывалась как VR-игра. EA и Respawn планировали классическое продолжение серии. Electronic Arts мечтала вернуть франшизе былую популярность, а в Respawn была масса сотрудников, которые работали еще над самыми первыми частями. «Давайте возьмем весь наш опыт за последние 20 лет, все современные инструменты, и сделаем новую Medal of Honor», — рассуждали в EA и Respawn.
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Но затем к компаниям обратилась Facebook с предложением разработать высокобюджетный блокбастер специально для Oculus Rift. Так Medal of Honor Above and Beyond сменила направление и превратилась в крупный проект для VR. Выход шутера запланирован на 11 декабря.
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