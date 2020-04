Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня мы сосредоточимся на китайском процессоре Zhaoxin KaiXian KX-U6780A, это не какие-то ТОП новинки от Intel и AMD, это чисто китайский производитель. Аж интересно, что нового он нам поведает?

Парни из Tom’s Hardware протестировали новый 8-ми ядерный процессор с заумным названием Zhaoxin KaiXian KX-U6780A х86-й архитектуры. Данный процессор относительно недавно выпустили на рынок, поэтому очень интересно, какую производительность он продемонстрирует.

8 ядер и столько же потоков

2,7 ГГц частоты

Кэшированная память — 8 MB

Доступная память ОЗУ до 64 GB, формата DDR4-2666

Видеоблок ZX-C960, который поддерживает DX11 и кодеки H.264 и HEVC

Расход мощности в пределах 70 Вт

Заявленные характеристики процессора вот такие:

Касаемо быстродействия и тестов производительности — к сожалению, все очень грустно. Новый чип китайского происхождения проигрывает по результатам даже не самому новому Intel i3 7-го поколения, а иногда даже слабейшим Pentium и Athlon. При проверке его в играх — дела ни разу не лучше. В Final Fantasy XV, Hitman 2, Project Cars 2, World of Tanks enCore, Ashes of the Singularity: Escalation, а также ряд остальных игр, настолько нагрузили процессор, что он остался в самом низу по результатам.

Показатели тестов

Этот процессор уже доступен для покупки на Taobao, но есть один нюанс — стоимость платы с CPU примерно 620 долларов (76 тысяч рублей).

