Tесты нового китайского процессора Zhaoxin KaiXian KX-U6780A от Toms Hardware
рекламаСегодня мы сосредоточимся на китайском процессоре Zhaoxin KaiXian KX-U6780A, это не какие-то ТОП новинки от Intel и AMD, это чисто китайский производитель. Аж интересно, что нового он нам поведает?
Парни из Tom’s Hardware протестировали новый 8-ми ядерный процессор с заумным названием Zhaoxin KaiXian KX-U6780A х86-й архитектуры. Данный процессор относительно недавно выпустили на рынок, поэтому очень интересно, какую производительность он продемонстрирует.
рекламаЗаявленные характеристики процессора вот такие:
- 8 ядер и столько же потоков
- 2,7 ГГц частоты
- Кэшированная память — 8 MB
- Доступная память ОЗУ до 64 GB, формата DDR4-2666
- Видеоблок ZX-C960, который поддерживает DX11 и кодеки H.264 и HEVC
- Расход мощности в пределах 70 Вт
Касаемо быстродействия и тестов производительности — к сожалению, все очень грустно. Новый чип китайского происхождения проигрывает по результатам даже не самому новому Intel i3 7-го поколения, а иногда даже слабейшим Pentium и Athlon. При проверке его в играх — дела ни разу не лучше. В Final Fantasy XV, Hitman 2, Project Cars 2, World of Tanks enCore, Ashes of the Singularity: Escalation, а также ряд остальных игр, настолько нагрузили процессор, что он остался в самом низу по результатам.
рекламаЭтот процессор уже доступен для покупки на Taobao, но есть один нюанс — стоимость платы с CPU примерно 620 долларов (76 тысяч рублей).
Показатели тестов
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Вместе с тем, недавно я рассказывал про новые процессоры от Intel 10-го поколения, в частности Core i9-10900K, i7-10700K и i5-10600K, частота которых доходит до 5 GHz. Прочесть про них можно по ссылке.
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