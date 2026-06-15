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GOTREK
Бывшие инженеры SpaceX планируют создать орбитальное такси
Люди, которые когда-то поднимали в небо Falcon 9, теперь хотят изменить правила передвижения — и в космосе, и над Землей. Причем проектов сразу два, и авторы у них разные. Одного называют гением ракетных двигателей, а второй придумал способ заставить «летающий автомобиль» не садиться после каждого полета.
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Попробуем разобраться, кто чего добился и почему проекты бывших инженеров SpaceX оценивают в миллиарды.

Том Мюллер пришел в SpaceX самым первым — еще до того, как компания получила название. Именно он спроектировал двигатель Merlin, который до сих пор летает на Falcon 9. Илон Маск однажды честно признал: без Мюллера ничего бы не взлетело.Фото: Leonardo.AI

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Когда Мюллер ушел из SpaceX в 2020-м, он основал Impulse Space. Идея оказалась проще, чем кажется. Современные ракеты хорошо забрасывают груз на какую-то опорную орбиту, но дальше спутник должен добираться сам, тратя на это недели или месяцы. Мюллер предложил космические буксиры, которые работают как курьерская доставка: забрали посылку, быстро перевезли, куда скажут, и все.

Самый компактный буксир под названием Mira — размером с небольшую стиральную машину — уже летал в 2023 и 2025 годах. Он доказал, что может маневрировать между орбитами, поднимать спутники выше или, наоборот, аккуратно сводить их с орбиты.

А еще у Мюллера есть большой брат — Helios. Этот агрегат способен перетащить целых четыре тонны груза с низкой орбиты на геостационарную, до 35 тысяч километров, меньше чем за сутки. Обычные спутники с ионными движками ползут туда месяцами. Запуск Helios запланирован на 2027 год.

Impulse Space использует настоящие химические двигатели (метан плюс кислород), а не медленные ионные. По сути, это маленькая ракета, которую можно отправить в рейс как такси. Оценка компании уже перевалила за 4 миллиарда долларов, а Космические силы США подписали контрактов почти на 400 миллионов. Так что бизнес вполне реальный.

Второй проект — Talyn Air — придумали Джейми Галл и Эван Макейси. Здесь речь уже не про космос, а про атмосферу. То есть про перевозки людей и грузов внутри планеты.

Обычные аэротакси (например, у Joby или Archer) — это электрические вертолеты. Они страшно много энергии тратят на вертикальный взлет, поэтому далеко не улетают. Инженеры Talyn Air подошли к задаче так, будто проектируют ракету.

У них получилась двухступенчатая схема. Нижняя ступень — с винтами — поднимает аппарат вертикально. А потом в воздухе ступени расстыковываются. Верхняя часть, которая выглядит как обычный небольшой самолет с крыльями, улетает к цели на расстояние до 560 километров. А стартовая ступень возвращается на базу, чтобы поднять следующий аппарат.

Благодаря этому аккумуляторы «самолета» не тратятся на взлет, и дальность получается в два-три раза больше, чем у конкурентов. Конечно, расстыковка в воздухе звучит страшновато, но военные идеей заинтересовались — у Talyn Air уже есть контракты с ВМС и ВВС США, а прототипы летают.

Если коротко: детище Тома Мюллера уже работает. Impulse Space выполнила реальные миссии на орбите, у нее есть деньги и заказчики. Это зрелый бизнес.

А Talyn Air пока на стадии прототипов. Летающая платформа существует, но до пассажирских перевозок еще далеко. Сейчас основной заказчик — военные, которым нужна быстрая логистика.

Идея орбитального такси давно носилась в воздухе, но именно Мюллер превратил ее в железо, которое уже летает и зарабатывает. С ростом космического туризма и появлением частных станций спрос на такие перевозки будет только расти — кому-то ведь надо развозить грузы и людей по разным орбитам.

А с Talyn Air интересно другое. Инженеры впервые за много лет предложили нетривиальную схему — не просто чуть лучший электролет, а принципиально другую архитектуру. Идея с разделением в воздухе выглядит безумно, но она решает главную проблему аэротакси (дальность полета). Если у них получится пройти сертификацию, рынок может сильно измениться.

В любом случае, тренд очевиден. Эпоха одноразовых космических кораблей и вертолетов, которые едва долетают до соседнего города, заканчивается. Будущее — за многоразовыми системами, где каждая часть делает только свою работу и возвращается домой.

#новости #технологии #космос #илон маск #ракеты #инновации #инженерия #инженерные решения
Источник: forbes.ru
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