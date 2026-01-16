Продавцом выступает ПАО «Банк ПСБ»

В среду, 14 января, листая «Авито» можно было наткнуться на объявление, которое переворачивало все представления о том, что вообще может продаваться на этой площадке. Между фотографиями подержанных iPhone и предложениями снять квартиру можно было увидеть лот: «Продается 100% долей МАД «Домодедово». Цена — 132 с лишним миллиарда рублей. В графе «продавец» скромно значилось: ПАО «Банк ПСБ».

Это, скорее всего, был технический сбой или странный маркетинговый приём. Но сама продажа — абсолютно реальна. Просто происходит она не на любимой барахолке рунета, а на солидной электронной площадке «РТС-тендер». Аукцион назначен на 20 января, задаток в 26 с половиной миллиардов нужно было внести заранее, а шаг торгов — больше миллиарда рублей. Ещё летом 2025 года арбитражный суд передал Домодедово государству. Это была часть большой волны национализации активов, связанных с санкциями. Фактически, аэропорт из частных рук перешёл в казну. Но государству не очень-то удобно управлять таким специфическим бизнесом напрямую. Как и говорил министр финансов Антон Силуанов, интерес со стороны инвесторов был. Банк ПСБ, который как раз занимается такими активами, получил задание: найти нового, желательно российского, собственника, через прозрачный аукцион.

Важно, что продаётся не просто здание терминала. Это весь комплекс: взлётные полосы, земля, лицензии, бренд и работающий бизнес с огромным пассажиропотоком. Скорее всего, в первые дни и месяцы после сделки ничего не изменится. Вся техническая и операционная команда аэропорта останется на местах. А вот в долгосрочной перспективе всё зависит от того, кто купит и какую стратегию выберет.