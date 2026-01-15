Сайт Конференция
GOTREK
Самый длинный в мире городской трамвайный диаметр запустят в Москве
Московский трамвайный диаметр Т2 от МЦД «Новогиреево» до метро «Чертановская» планируют создать в столице в 2026 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Трамвайный диаметр Т2 протянется на 33 километра — от МЦД «Ногиреево» до метро «Чертановская». Эта транспортная артерия может разгрузить Кольцевую линию и дать альтернативу подземке. Город обещает протянуть рельсы ещё в двух направлениях до конца 2027 года. На востоке — по шоссе Энтузиастов вглубь Ивановского. А на северо-востоке ветка дотянется по улице Академика Королёва до телецентра и МЦД «Останкино».

В 2026 году город закупит 50 новых трамваев «Львёнок-Москва». Мэр заявил: старых моделей на маршрутах не останется. Собянин также заявил, что к 2030 году две трети трамвайного парка будут оснащены беспилотными технологиями. Правда, вопросов пока много: как эта система поведёт себя в суровых московских пробках и зимней погоде, но сам факт таких планов говорит о многом. Если Т2 и новые линии реализуют без фатальных косяков (а это всегда главный вопрос), получится реальная альтернатива автомобилю. Особенно для тех, кто ездит «в соседний район».

#москва #рекорд #сергей собянин #шоссе энтузиастов #ива́новское #«львёнок-москва» #метро «чертановская» #мцд «ногиреево» #мцд «останкино»
Источник: interfax.ru
