GOTREK
ФРС США пытается спасти экономику, рискуя разогнать инфляцию
ФРС снова активно наращивает ликвидность: за осень 2025 года денежная масса выросла почти на $300 млрд, приблизившись к темпам печати времён пандемии.

Если вам кажется, что в последнее время в экономике США творится что-то непонятное, вы не одиноки. После небольшой паузы, когда Федрезерв пытался бороться с инфляцией, печатные станки вновь заработали на полную мощность. Цифры, если в них вглядеться, поражают: за какие-то три месяца — с сентября по ноябрь — из ниоткуда возникло около 300 миллиардов долларов.

Общая денежная масса М2 (это все наличные, счета и вклады) подскочила с 22,035 до 22,329 триллиона. Для сравнения, весной 2022 года эта цифра была 21,72 триллиона. Выходит, что за последнюю осень напечатали почти столько же, сколько за предыдущие четыре года. И пока американское государство щедро раздает зеленые бумажки, частный сектор не отстает. Компания Tether, которая выпускает криптовалютный доллар USDT, только позавчера "нарисовала" еще 1 миллиард. Пока это капля в море по сравнению с ФРС, но темпы наращивают — спрос есть.

А в реальной экономике картинка получается очень любопытная, даже парадоксальная. Помните тот самый «импортозамещающий» курс, о котором много говорили при первом сроке Трампа, похоже, он начал работать, но пока в одну сторону. Торговый баланс США в октябре сжался до 29,4 миллиарда — такого дефицита страна не видела аж с 2009 года. Проще говоря, американцы стали гораздо меньше покупать зарубежных товаров.

Может, это триумф «сделано в США», а может — просто люди экономят и отказываются от покупок из-за высоких цен и неопределенности. Разница, согласитесь, фундаментальная. Похоже, ФРС пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, ставки все еще высоки, чтобы давить на инфляцию. С другой — щедро льет ликвидность, видимо, опасаясь, что экономика споткнется и начнется спад. Классическая ситуация «и волки сыты, и овцы целы», которая, увы, часто заканчивается тем, что волки остаются голодными, а овцы… сами понимаете.

Риски огромны. Все мы помним недавний инфляционный кошмар в США. Огромная новая порция денег может снова его разжечь. Да и доверие к доллару как к «мировой валюте №1» — не резиновое. Его можно испытывать только до определенного предела. А мир уже посматривает в сторону альтернатив.

#сша #криптовалюта #доллар #кризис #валюта #фрс #usdt #tether #usd
Источник: t.me
