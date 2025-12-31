Правительство России решило, где именно в стране в ближайшие десять лет нужно строить новые электростанции. Официальный документ с планом уже опубликовали.
Если посмотреть на карту, то сразу видно, основное внимание — югу России. Видимо, там электричества нужно всё больше и больше, и чтобы не было проблем со светом, мощности решили добавить. В Крыму обновляют энергосистему. До конца 2027 — начала 2028 года там поэтапно запустят три новые станции на базе Трудовой ГТЭС. А летом 2029 года добавится ещё и Таврическая ТЭС. Но больше всего новых объектов ждёт Краснодарский край. Похоже, он станет главной строительной площадкой энергетики.
- Три очереди Ударной ТЭС — первую запустят в 2029, последнюю — в середине 2030.
- Два блока Динской ТЭС и Джубгинскую ТЭС — обе планируют сдать в январе 2030.
- Новый блок на Краснодарской ТЭЦ — должен заработать уже в ноябре 2028.
- Сочинскую ТЭС — её построят позже всех, к началу 2033 года.
Логика понятна, Кубань и черноморское побережье — это и курорты, и сельское хозяйство, и просто активно растущий регион. Чтобы всё это развивалось, света нужно много и он должен быть стабильным. Программа не забыла и про другие регионы.
- В Москве появятся две новые ТЭЦ: одна в конце 2027 года, вторая — годом позже.
- В Подмосковье обновят Каширскую ГРЭС, её запуск намечен на декабрь 2030.
- На Урале в Перми построят ТЭЦ-14 (январь 2032).
- В Поволжье новая Саратовская ТЭЦ-2 станет одним из самых долгостроящихся проектов — её ввод только в 2034 году.
Главные цели — сделать так, чтобы в регионах, где энергии не хватает (особенно на том же юге), больше не было веерных отключений, заменить старые изношенные станции и создать запас мощности «на вырост» для экономики. Теперь, похоже, решили эту проблему решить основательно и надолго.