INTERFAX.RU: Правительство РФ утвердило строительство новых энергомощностей для покрытия энергодефицита, в частности, в Московском регионе и на Юге РФ

Правительство России решило, где именно в стране в ближайшие десять лет нужно строить новые электростанции. Официальный документ с планом уже опубликовали.

Если посмотреть на карту, то сразу видно, основное внимание — югу России. Видимо, там электричества нужно всё больше и больше, и чтобы не было проблем со светом, мощности решили добавить. В Крыму обновляют энергосистему. До конца 2027 — начала 2028 года там поэтапно запустят три новые станции на базе Трудовой ГТЭС. А летом 2029 года добавится ещё и Таврическая ТЭС. Но больше всего новых объектов ждёт Краснодарский край. Похоже, он станет главной строительной площадкой энергетики.

Три очереди Ударной ТЭС — первую запустят в 2029, последнюю — в середине 2030.

Два блока Динской ТЭС и Джубгинскую ТЭС — обе планируют сдать в январе 2030.

Новый блок на Краснодарской ТЭЦ — должен заработать уже в ноябре 2028.

Сочинскую ТЭС — её построят позже всех, к началу 2033 года.

Логика понятна, Кубань и черноморское побережье — это и курорты, и сельское хозяйство, и просто активно растущий регион. Чтобы всё это развивалось, света нужно много и он должен быть стабильным. Программа не забыла и про другие регионы.

В Москве появятся две новые ТЭЦ: одна в конце 2027 года, вторая — годом позже.

В Подмосковье обновят Каширскую ГРЭС, её запуск намечен на декабрь 2030.

На Урале в Перми построят ТЭЦ-14 (январь 2032).

В Поволжье новая Саратовская ТЭЦ-2 станет одним из самых долгостроящихся проектов — её ввод только в 2034 году.

Главные цели — сделать так, чтобы в регионах, где энергии не хватает (особенно на том же юге), больше не было веерных отключений, заменить старые изношенные станции и создать запас мощности «на вырост» для экономики. Теперь, похоже, решили эту проблему решить основательно и надолго.