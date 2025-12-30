GOTREK
В Петербурге в 2027 году построят новый завод по производству мини-спецтехники
Петербургский производитель спецтехники «Митракс», чьи машины уже давно стали частью городского пейзажа Северной столицы, официально объявил о планах построить новый завод.

Если говорить о конкретных сроках, то 2026 год отводится на проектную работу — чтобы всё продумать до мелочей, а уже в 2027-м начнётся непосредственно стройка. Цель амбициозная: увеличить месячный выпуск техники с нынешних 25 машин до более чем 40. 

Основанный в 2015 году, «Митракс» — не новичок, который строит завод «с нуля». У них уже есть современное производство полного цикла, где металл режут лазером, а сборку ведут с прицелом на сложную электронику и гидравлику. Но их главный козырь — не цеха, а улицы Петербурга.Более 120 уборочных машин и мини-погрузчиков «Митракс» ежедневно трудятся в городе. И именно здесь, в тесных дворах-колодцах исторического центра, техника «Митракса» показала себя во всей красе. Где крупной машине не развернуться, их компактные и юркие погрузчики делают свою работу быстро и чисто. Фактически, они нашли идеальную нишу и доказали, что их продукция не просто конкурентоспособна — она незаменима в специфических условиях старого, тесного города.

Увеличение мощностей — это всегда история не только про сами машины, но и про людей, рынки и развитие. Для Петербурга и региона это означает новые рабочие места, инвестиции и укрепление статуса города как промышленного центра. Для других городов расширение завода «Митракс» позволит активнее предлагать эффективные решения, избавляя от зависимости от неповоротливых и дорогих аналогов. Для самой компании это свобода для манёвра: возможность не только наращивать объёмы, но и экспериментировать с новыми моделями, расширяя линейку.

В общероссийском смысле данный проект становится ещё одним кирпичиком в политику импортозамещения, создавая реальный технологический суверенитет, — когда во дворах работают отечественные машины, спроектированные под наши снег, наши дороги и наши узкие дворы.

Планы «Митракса» выглядят не как авантюра, а как логичное развитие успешного бизнеса. Они не понаслышке знают, чего хочет заказчик, их техника прошла проверку в одном из самых сложных городов страны, и теперь пришло время масштабировать этот успех.

Если всё пойдёт по плану, через несколько лет мы увидим не просто новый завод, а значительное усиление целого сегмента российского спецмашиностроения.

#промышленность #импортозамещение #рабочие места #завод #санкт-петербург #машиностроение #спецтехника #санктпетербург #митракс
Источник: spb.vedomosti.ru
