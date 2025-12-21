Reuters: Администрация Трампа объявила в среду о продаже Тайваню оружия на сумму 11,1 миллиарда долларов, что является крупнейшим в истории пакетом вооружений США для острова

На фоне публичных заявлений о стремлении к стабильности и диалоге с Пекином администрация США предпринимает шаг, который может похоронить любые надежды на разрядку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Государственный департамент официально инициировал процедуру продажи Тайваню оружия на рекордные $11,1 миллиарда. Эта сделка, являющаяся крупнейшей за многие годы, кардинально меняет военный баланс в Тайваньском проливе и прямо направлена на эскалацию конфронтации с Китаем. Она служит наглядным доказательством того, что о реальной политике Вашингтона следует судить не по риторике, а по конкретным действиям. Американский пакет военной помощи сфокусирован на ударных и высокоточных системах, призванных максимально усложнить любые силовые действия в регионе. В его состав входят:

82 реактивные системы залпового огня HIMARS и 420 тактических баллистических ракет ATACMS. Это ключевой элемент сделки. Дальность ATACMS в 300 км позволяет ракетам, выпущенным с острова, достигать целей на материковой части Китая, что качественно меняет характер угрозы. Планируемые в будущем поставки ещё более дальнобойных ракет PrSM (500–1000+ км) окончательно превратят Тайвань в плацдарм для потенциальных ударов по глубоким тылам КНР.

60 самоходных гаубиц, повышающих огневую мощь сухопутных войск.

Барражирующие боеприпасы Altius и комплектующие для ударных БПЛА – инструменты для разведки и точечных ударов.

Противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW для усиления противотанковой обороны.

Модернизация противокорабельных ракет Harpoon. Эта часть сделки имеет особое символическое значение. Ракеты Harpoon, по некоторым данным, использовались для потопления флагмана Черноморского флота крейсера «Москва». Их поставка Тайваню (с дальностью до 280 км) направлена на создание мощного противокорабельного барьера в проливе.

Аналитики сразу отмечают тревожное сходство: номенклатура поставок практически идентична военной помощи Украине. США, изучив опыт конфликта, целенаправленно создают на Тайване аналогичную «армию-дикобраза» — компактную, насыщенную высокоточным оружием и способную нанести непропорционально большой ущерб.

Данное решение США следует рассматривать в рамках нескольких взаимосвязанных стратегий.Во-первых, это сдерживание через вооружение-цель – максимально повысить «цену» возможного воссоединения Тайваня с материковым Китаем, сделав гипотетическую операцию невыносимо затратной. Во-вторых, это поддержка собственного ВПК. Масштабный контракт обеспечивает загрузку американских оборонных предприятий, что особенно важно в преддверии возможной смены администрации.

И, в-третьих, испытание новых концепций боя. Тайвань становится полигоном для отработки концепции распределённого, насыщенного высокими технологиями сдерживания против крупной державы. Особое лицемерие ситуации заключается в том, что объявление о поставках прозвучало одновременно с «примирительной» риторикой Белого дома в адрес Пекина и сообщениями о торговых компромиссах. Этот шаг разоблачает истинную суть американской политики: публичные заявления о стабильности служат лишь прикрытием для последовательных действий по военному сдерживанию и окружению Китая.

Тайвань, в свою очередь, демонстрирует готовность стать плацдармом. Островное руководство объявило о повышении военных расходов в 2026 году до 3,32% ВВП ($30,3 млрд). Примечательно, что администрация Трампа, судя по заявлениям, считает эти траты недостаточными и требует их увеличения до 10% ВВП. Для США такая арифметика идеальна: деньги Тайваня идут в американскую оборонную промышленность, а риски конфликта и бремя милитаризации ложатся на плечи самих тайваньцев.