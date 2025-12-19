Сайт Конференция
Блоги
GOTREK
ЗРК С-500 «Прометей» заступил на боевое дежурство
ТАСС: министр обороны Андрей Белоусов сообщил о заступлении на боевое дежурство первого полка, оснащенного зенитной ракетной системой С-500

На фоне стремительного развития аэрокосмических технологий и растущих угроз из ближнего космоса Россия сделала стратегически важный шаг в укреплении своей обороноспособности. Как сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства, первый полк, оснащенный новейшей зенитной ракетной системой С-500 «Прометей», заступил на боевое дежурство. Это событие знаменует собой не только ввод в строй уникального вооружения, но и качественную трансформацию всей архитектуры воздушно-космической обороны страны.

Разработанная Концерном ВКО «Алмаз-Антей», система С-500 «Прометей» представляет собой поколение зенитных ракетных комплексов, не имеющее прямых аналогов в мире. Её ключевая особенность — способность поражать цели в ближнем космосе, на высотах, значительно превышающих возможности предыдущих систем.Основные тактико-технические преимущества С-500:

· Способность одновременно поражать баллистические ракеты (в том числе межконтинентальные), гиперзвуковые цели, самолеты стратегической авиации, а также космические аппараты на низких орбитах.

· По разным оценкам, система способна перехватывать цели на дальности до 600 км и на высотах до 200 км, фактически работая на границе атмосферы и космоса.

· Высокая скорость реакции и точность наведения позволяют бороться с самыми скоростными современными угрозами, включая гиперзвуковые блоки.

· Интеграция в единую систему управления, что позволяет получать целеуказание от других средств разведки и РЛС, включая спутниковые компоненты.

Развертывание С-500 кардинально повышает возможности России по обеспечению безопасности своего воздушного пространства и создает надежный «зонтик» над стратегически важными объектами, включая Москву и центральный промышленный регион.

Министр обороны подчеркнул, что в составе Воздушно-космических сил (ВКС) впервые сформирована дивизия противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО). Это важнейшее организационное решение, которое отражает изменение природы угроз. Объединение сил ПВО (борьба с аэродинамическими целями) и ПРО (перехват баллистических ракет и космических объектов) в единую оперативную структуру под одним командованием позволяет оптимизировать управление, логистику и применение сил, устраняя разрыв между этими ранее разными сферами ответственности.

Формирование такой дивизии, ядром которой, вероятно, и стал новый полк С-500, свидетельствует о переходе от точечной обороны к созданию глубоко эшелонированной, многослойной и интегрированной системы защиты от любых средств аэрокосмического нападения.

Помимо прорывных «больших» систем, Белоусов анонсировал и развитие нового, гибкого и массового сегмента ПВО. Началось развертывание нового сегмента, в состав которого входят FPV-перехватчики. Эти малые беспилотники, изначально получившие широкое распространение как ударные средства на линии соприкосновения, теперь адаптируются для задач ПВО. Их эффективность в борьбе с беспилотниками, вертолетами и низколетящими целями уже доказана в ходе украинской военной компании. Задача — завершить формирование этого сегмента к первому полугодию 2026 года.

Параллельно идет цифровая трансформация самих беспилотных систем. В 2025 году начаты поставки в войска БПЛА с элементами искусственного интеллекта. Новые технологии позволяют дрону автоматически удерживать цель без постоянного контроля оператора. И прокладывать курс и выполнять задачи без постоянного подключения к спутниковым навигационным системам (что критически важно в условиях радиоэлектронной борьбы).

Как отметил министр, в 2026 году объем поставок таких интеллектуальных дронов вырастет в разы.

Сегодня Россия создает единую, неразрывную систему отражения угроз, которая простирается от земли (FPV-дроны) до ближнего космоса (С-500). Это ответ на комплексные вызовы современного мира, где атака может вестись одновременно крылатыми ракетами, дронами-камикадзе, самолетами пятого поколения, баллистическими и гиперзвуковыми ракетами.

 Будущее оборонных систем видится в симбиозе «больших» дорогостоящих систем (типа С-500) и массовых, дешевых, но «умных» беспилотных платформ. Первые обеспечивают защиту от стратегических угроз, вторые — от тактических, массовых атак, насыщая поле боя и делая прорыв обороны крайне затратным.

Ввод в строй полка С-500 «Прометей» и формирование дивизии ПВО-ПРО — это не просто очередное перевооружение. Это формирование принципиально новой философии обороны, отвечающей вызовам середины XXI века, где граница между воздушным и космическим пространством становится все более условной. Россия делает ставку на создание многоуровневого, гибкого и технологически продвинутого щита, способного парировать угрозы любой сложности и происхождения.

#россия #пво #вкс #гиперзвуковое оружие #fpv-дроны #про #баллистические ракеты #андрей белоусов #с-500 «прометей» #стратегическая оборона
+
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter