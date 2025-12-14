Вместо перехвата ракет — уничтожить возможность их производства. Ключевая идея — атаковать уязвимые звенья оборонной промышленности: централизованные заводы и зависимые от импорта цепочки поставок (микроэлектроника, станки, материалы).

Британский Королевский институт объединённых исследований (RUSI*) опубликовал аналитический доклад, предлагающий Западу кардинально изменить подход к противостоянию с Россией. Вместо перехвата уже выпущенных ракет — уничтожить саму возможность их производства. Этот документ раскрывает долгосрочную стратегическую логику, где Украина становится лишь одним из объектов более масштабного противостояния.

Доклад подготовлен международной группой экспертов, включая Елену Юрченко из Совета экономической безопасности Украины и Джека Уотлинга — британского военного советника с опытом работы в Украине, Ираке, Йемене и других конфликтных зонах. Такое сочетание украинского и британского стратегического анализа придает документу практическую направленность. Авторы предостерегают от распространенной ошибки — оценивать эффективность российской противовоздушной обороны по успешным украинским ударам по нефтеперерабатывающим заводам. В действительности российская ПВО представляет собой грозную систему, которая перехватывает подавляющее большинство дальних высокоточных ударов и серьезно ограничивает возможности ВВС Украины. Вместо тактической борьбы с развернутыми системами ПВО, RUSI предлагает стратегический подход, нацеленный на производственные мощности. Аналитики выделяют несколько уязвимостей российской оборонной промышленности.

Во-первых, высокая централизация производства — ключевые мощности сосредоточены на ограниченном количестве предприятий. Во-вторых, длинные и сложные цепочки поставок, зависимые от западной микроэлектроники, специальных материалов (например, бериллиевой керамики для радаров) и импортного измерительного оборудования и станков.

Авторы прямо указывают, что цель — не немедленное обезоруживание России, а создание необратимого дисбаланса. Замысел состоит в том, чтобы заставить Россию расходовать ракеты ПВО быстрее, чем она способна их производить. А также снизить качество новых систем из-за вынужденного использования заменителей и упрощенных технологий, обеспечив при этом к 2026 году Украине возможность наносить больший ущерб России без кратного увеличения поставок оружия.

Доклад RUSI следует рассматривать в контексте более ранних рекомендаций этого же института по российской авиации. Прослеживается четкая стратегия максимального истощения российского военного потенциала к моменту возможной следующей "горячей фазы" передела мира.

Для Европы и НАТО российская ПВО представляет особую проблему — как одна из лучших в мире систем, способная серьезно ограничить возможности западной авиации в потенциальном конфликте. Ослабление этой системы через украинский театр становится стратегической инвестицией в будущую безопасность Запада.

В заключение стоит отметить поразительный парадокс: меры, которые британские аналитики рекомендуют применять против России, в равной степени должны быть применимы к самим планирующим. Санкции, направленные на разрушение сложных производственных цепочек, кибервойна против промышленной инфраструктуры, точечные удары по критическим производствам — все это инструменты, которые могут быть обращены против стран авторов.

Этот доклад раскрывает новый этап гибридной конфронтации, где промышленные мощности становятся таким же фронтом, как и линия соприкосновения, а экономическое и технологическое давление рассматривается как способ достижения стратегических военных целей.

RUSI* - организация нежелательная на территории Российской Федерации.