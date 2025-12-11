В октябре 2025-го российские заводы произвели всего 388 тракторов

Российские заводы в октябре 2025 года выпустили всего 388 тракторов, что на 46,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Эти данные, предоставленные Росстатом, отражают глубокий системный кризис в отрасли сельскохозяйственного машиностроения, который эксперты называют беспрецедентным за последние годы.

Падение производства почти на 47% в годовом выражении — не просто временный сбой, а индикатор серьезных структурных проблем. Если в октябре 2024 года было произведено около 728 тракторов (исходя из указанного процента снижения), то нынешние показатели демонстрируют резкое сокращение деловой активности в одном из ключевых сегментов промышленности. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский прямо связывает падение производства с отсутствием спроса со стороны аграриев. «Нет денег, не на что покупать. У заводов затоваренные площадки c техникой стоят — тысячи комбайнов нереализованных, тысячи тракторов», — заявил Злочевский.

Эта оценка подтверждается данными от непосредственных производителей. Совладелец одного из крупнейших российских производителей сельхозтехники — компании «Ростсельмаш» — Константин Бабкин сообщил, что на заводе скопилось 2700 единиц нераспроданных комбайнов. Он подчеркнул, что отсутствие спроса на технику приобрело масштаб государственной проблемы.

Как отметил Константин Бабкин, проблема выходит за рамки отдельной отрасли. Сельхозмашиностроение является важным элементом промышленного производства, обеспечивает занятость в ряде регионов и напрямую связано с продовольственной безопасностью страны. Кризис в этом секторе может иметь каскадный эффект. Что может сказаться как на сокращении налоговых поступлений в региональные бюджеты и риска роста безработицы в моногородах, где расположены заводы.

Падение производства тракторов почти на 47% — тревожный сигнал для всей российской экономики. Отрасль сельхозмашиностроения, долгое время считавшаяся одной из успешных в импортозамещении, столкнулась с проблемой, которую невозможно решить без координации усилий бизнеса и государства. От того, насколько оперативно и эффективно будут приняты меры, зависит не только судьба машиностроительных предприятий, но и конкурентоспособность российского агросектора в среднесрочной перспективе.