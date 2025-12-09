Сайт Конференция
gotreksson
В Германии утвердили неполное восстановление призыва, отменённого в 2011 году
С 2026 года все 18-летние мужчины обязаны встать на воинский учёт (анкета, медосмотр). Для женщин это добровольно. Фактически создаётся полная база данных потенциальных солдат.

Бундестаг принял исторический закон о модернизации военной службы, ознаменовав поворотный момент в послевоенной истории Германии. Решение, принятое 323 голосами против 272 при одном воздержавшемся, не восстанавливает полноценную обязательную воинскую повинность, отменённую в 2011 году, но вводит систему обязательного воинского учёта. Этот компромиссный подход уже окрестили "мягкой воинской повинностью".

Согласно новому закону, с 1 января 2026 года все 18-летние граждане Германии мужского пола должны будут заполнить анкету, а с июля 2027 года — пройти обязательное медицинское обследование. Для женщин участие остаётся добровольным. Фактически, государство создаёт полную базу данных потенциальных военнослужащих, сохраняя при этом добровольный принцип комплектования армии.

Ключевым элементом реформы является опция "призыва по потребности" — механизм, который может быть активирован отдельным решением Бундестага в случае проблем с достижением целевых показателей численности вооружённых сил. Этот "ускоренный и ограниченный призыв" предусматривает отбор новобранцев по жребию.Новый закон призван помочь Германии выполнить обязательства перед НАТО по увеличению численности Бундесвера. Цель — к 2035 году довести количество действующих военнослужащих до 260 тысяч и подготовить 200 тысяч резервистов.

В стратегических документах ФРГ всё отчётливее прослеживается восприятие потенциального конфликта с Россией, где Германия видит себя "критическим хребтом НАТО" — поставщиком вооружённых сил и логистическим ядром альянса. Приоритеты Бундесвера смещаются в сторону укрепления противовоздушной обороны, пополнения запасов боеприпасов и развития систем дальнего высокоточного удара. Знаковым событием станет развёртывание на территории Германии американских ракет средней дальности наземного базирования с 2026 года — первый подобный шаг со времён окончания холодной войны.

Отношение немецкого общества к реформе глубоко неоднозначно. Согласно последним опросам, 54% граждан в целом поддерживают изменения, 41% выступают против, а 5% не определились. Однако более детальный анализ выявляет поколенческий разлом: среди молодёжи от 18 до 29 лет негативно к возвращению элементов призыва относятся 63%.

Ожидается протестная активность, включая объявленную "школьную забастовку" (Schulstreik). Молодое поколение, выросшее в эпоху "мирных дивидендов" после холодной войны, воспринимает милитаризацию как угрозу своему будущему.

Немецкие власти избрали стратегию постепенной мобилизации. "Мягкая воинская повинность" позволяет минимизировать первоначальное общественное сопротивление, создавая при этом инфраструктуру для быстрой эскалации в случае кризиса.

Обсуждение военной реформы в Германии происходит на фоне обострения риторики между Россией и Западом. И заявление Владимира Путина от 2 декабря о том, что "если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнёт её, то может очень быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться", прозвучало как прямое предостережение.

#россия #нато #германия #мобилизация #геополитика #холодная война #милитаризация #bundeswehr #bundestag #воинский учёт
Источник: zdfheute.de
