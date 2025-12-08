Бывший часовщик Валерий Соснин сумел ускорить работу автомата на целых 5 секунд, об этом сообщает «Первый Тульский».

В мире, где каждая доля секунды может иметь решающее значение, усовершенствование легендарного оружия — задача для истинных мастеров. Именно такую задачу блестяще решил бывший часовщик из Тулы Валерий Соснин, сумевший ускорить цикл работы автомата Калашникова на целых пять секунд. Это достижение не просто техническое улучшение, а результат уникального синтеза ювелирной точности часового дела и оружейной инженерии.

Ключевым элементом разработки Соснина стал принципиально новый ударно-спусковой механизм. Его главная особенность — сброс затвора без задержки. В традиционных конструкциях микроскопические задержки в цикле перезарядки суммируются, замедляя общую скорострельность и реакцию оружия. Новый механизм устраняет эти «тормозящие» факторы на фундаментальном уровне. Не менее важным стало и эргономическое улучшение — удобное расположение предохранителя. В боевых условиях или на тренировках перевод оружия в боевое положение должен происходить максимально быстро и интуитивно. Соснин, с его пониманием механики и человеческого фактора, создал решение, которое сокращает время на эту манипуляцию.

Изобретатель пошел дальше простого ускорения, переосмыслив сам подход к конструкции. Упрощенный режим переключения, устранена необходимость переключать предохранитель с автоматического режима на одиночный — система стала логичнее и быстрее в использовании. Все детали механизма собраны в едином блоке, что позволяет производить замену всего узла или его компонентов буквально за считанные секунды, без специального инструмента и глубоких знаний. Это решение значительно повышает ремонтопригодность оружия в полевых условиях.

Новинка прошла серьезные испытания на специальном стенде, имитирующем различные нагрузки и условия эксплуатации. Результаты впечатляют:

Традиционный механизм АК демонстрирует ресурс около 10 000 выстрелов без видимого износа — показатель, уже считающийся эталоном надежности.

Механизм Соснина выдержал в пять раз больше — порядка 50 000 выстрелов при сохранении работоспособности.

Такая феноменальная живучесть свидетельствует не только о качественных материалах, но и о более оптимальном распределении нагрузок, уменьшении ударных воздействий на детали. Для военных и силовых структур это означает увеличение межсервисных интервалов, снижение затрат на обслуживание и повышенную надежность в экстремальных условиях.

Разработчик обоснованно надеется на внимание со стороны оружейных компаний и государственных структур. Внедрение такого механизма могло бы значительно повысить эффективность как армейских образцов, так и оружия для специальных подразделений, где скорость первого выстрела и надежность критически важны.