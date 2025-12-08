Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Тульский изобретатель ускорил работу автомата Калашникова
Бывший часовщик Валерий Соснин сумел ускорить работу автомата на целых 5 секунд, об этом сообщает «Первый Тульский».

В мире, где каждая доля секунды может иметь решающее значение, усовершенствование легендарного оружия — задача для истинных мастеров. Именно такую задачу блестяще решил бывший часовщик из Тулы Валерий Соснин, сумевший ускорить цикл работы автомата Калашникова на целых пять секунд. Это достижение не просто техническое улучшение, а результат уникального синтеза ювелирной точности часового дела и оружейной инженерии.

Ключевым элементом разработки Соснина стал принципиально новый ударно-спусковой механизм. Его главная особенность — сброс затвора без задержки. В традиционных конструкциях микроскопические задержки в цикле перезарядки суммируются, замедляя общую скорострельность и реакцию оружия. Новый механизм устраняет эти «тормозящие» факторы на фундаментальном уровне.Не менее важным стало и эргономическое улучшение — удобное расположение предохранителя. В боевых условиях или на тренировках перевод оружия в боевое положение должен происходить максимально быстро и интуитивно. Соснин, с его пониманием механики и человеческого фактора, создал решение, которое сокращает время на эту манипуляцию.

Изобретатель пошел дальше простого ускорения, переосмыслив сам подход к конструкции. Упрощенный режим переключения, устранена необходимость переключать предохранитель с автоматического режима на одиночный — система стала логичнее и быстрее в использовании. Все детали механизма собраны в едином блоке, что позволяет производить замену всего узла или его компонентов буквально за считанные секунды, без специального инструмента и глубоких знаний. Это решение значительно повышает ремонтопригодность оружия в полевых условиях.

Новинка прошла серьезные испытания на специальном стенде, имитирующем различные нагрузки и условия эксплуатации. Результаты впечатляют:

  • Традиционный механизм АК демонстрирует ресурс около 10 000 выстрелов без видимого износа — показатель, уже считающийся эталоном надежности.
  • Механизм Соснина выдержал в пять раз больше — порядка 50 000 выстрелов при сохранении работоспособности.

Такая феноменальная живучесть свидетельствует не только о качественных материалах, но и о более оптимальном распределении нагрузок, уменьшении ударных воздействий на детали. Для военных и силовых структур это означает увеличение межсервисных интервалов, снижение затрат на обслуживание и повышенную надежность в экстремальных условиях.

Разработчик обоснованно надеется на внимание со стороны оружейных компаний и государственных структур. Внедрение такого механизма могло бы значительно повысить эффективность как армейских образцов, так и оружия для специальных подразделений, где скорость первого выстрела и надежность критически важны.

#вооружение #модернизация #впк #изобретение #автомат #тула #автомат калашникова #огнестрельное оружие #валерий соснин
Источник: 1tulatv.ru
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
6
Турция представила свой аналог УМПК для запуска авиабомб на 100 км
+
Новые снимки НАСА и ЕКА показывают, что 3I/ATLAS активизируется перед сближением с Землёй
+
ZOTAC предложила владельцу RTX 5070 Ti с неисправным вентилятором бесплатно утилизировать видеокарту
1
Цены на модули DDR4 и DDR5 выросли в несколько раз из-за спроса на ИИ
11
Космическая фотография недели — обсерватория Gemini опубликовала снимок структуры Ua ʻŌhiʻa Lani
+
В Словакии разработали модернизированную версию ЗСУ «Шилка»
1
МВД советует отказаться от биометрии в банковских приложениях
1
Пользователь Redditor показал редкую демонстрацию NVIDIA Dusk & Down с GeForce FX 5950 Ultra
+
«Госуслуги» начали требовать установить мессенджер Max для входа в мобильную версию
5
В Сети появились шпионские фото обновлённого УАЗ «Патриот» с LED-фарами и турбодизелем
+
Jerusalem Post: США попросили Ливан вернуть неразорвавшуюся авиабомбу GBU-39
3
США предлагают Польше 250 бронетранспортёров Stryker за один доллар
3
FT: В ЕС нашли способ навсегда заблокировать российские активы
+
Windows 11 25H2 обеспечила больше fps в ряде игр по сравнению со SteamOS в тестах Ars Technica
3
В Китае создали первую в мире цельную алюминиевую раму для внедорожника
1
На пресейле ферма ботов мгновенно скупила весь объем токена WET от DeFi-проекта HumidiFi
+
ВС Германии получили первые штурмовые винтовки G95KA1
+
Две Nvidia GeForce GTX 580 стали отправной точкой для индустрии искусственного интеллекта
4
Самый современный метропоезд «Москва-2026» проходит обкатку сразу на двух линиях столичного метро
+

Популярные статьи

Реальная и полная история кометы 3I/ATLAS по состоянию на 7 декабря
4
Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
49
Краткий обзор франшизы «Техасская резня бензопилой»
1
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
9
Как нейросети заставляют нас платить за память золотом, а компьютеры тормозить
15
Воспоминание об игре «Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction»
+
Профессия без названия — почему ваша цифровая подпись скоро станет важнее железа
10
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
10
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
14

Сейчас обсуждают

Roditch
10:49
Почему бы Tiny11 25H2 или Tiny11 25H2 Core не поставить? Сборки не от официалов, но и далеко не "васяновские".
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
wooopggabg
10:48
Скорострельность вроде никогда и не была проблемой калаша. Вот кучность, дальность эффективной стрельбы. > 10 000 выстрелов без видимого износа > порядка 50 000 выстрелов при сохранении работоспособ...
Тульский изобретатель ускорил работу автомата Калашникова
typym6ek
10:44
Жесть конечно...
Цены на модули DDR4 и DDR5 выросли в несколько раз из-за спроса на ИИ
Мегавольт
10:36
Фильм для детей. Сценарий кавно.
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
Nikza
10:35
И кстате, насчёт Windows. Я начинал с DOS 6.22 + Win 3.11 Потом Windows 95, потом Windiws XP, потом 10 лет жил на Windows 7. Отличные были системы. Так что про Windows я немного знаю.
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
Nikza
10:31
Ё-моё, ты чё так нервничаешь :-)) Линукс говоришь плохой? "А мужики то не в курсе..." :-) Я уже 3 года на линуксе, вроде всё устраивает, даже нравится, а тут вон как всё плохо, оказывается :-) И кстат...
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
swr5
10:19
Надежность дискового хранилища еще тот вопрос. Не говоря уже про всякие ssd. По идее диски надо еще клонировать и хранить в разных местах.
Профессия без названия — почему ваша цифровая подпись скоро станет важнее железа
Кот Шрёдингера
10:18
Ещё ни один адекватный человек не заявлял, что он сверхразум. То что ты болен ты сейчас сам о себе написал. Так что вывод о тебе вполне логичен: ты сидишь на сильнодействующих препаратах в какой-нибуд...
Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
Nikza
10:18
Я никаких статей нигде не писал. Так что не моё. Оперативки в моём 2 гига одна плашка, вторую не поставишь, только один разьём.
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
Nikza
10:13
А почему нет? Поставил, посмотрел, новая вышла, посмотрел что нового. Интересно, вот в чём смысл. И что бы большой комп не трогать, у меня на нём Linux Mint живёт. Ещё у меня на большом Win-10 была,...
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter