Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В России строят первый в мире реактор замкнутого ядерного цикла
На площадке Сибирского химического комбината в Северске идет стройка, которую в отрасли уже называют исторической

В мире, жаждущем чистой и надежной энергии, на фоне дискуссий о «зеленом» переходе Россия совершает тихую, но громкую технологическую революцию. Речь идет не просто о новом реакторе, а о целостной экосистеме, замкнутой в себе самой. Этот проект — Опытно-демонстрационный энергокомплекс (ОДЭК) в рамках проекта «Прорыв». Уникальность томской стройки в том, что здесь объединяются три ключевых технологических звена: производство топлива, производство энергии и переработка отходов.Это и есть пресловутый «замкнутый ядерный топливный цикл» (ЗЯТЦ), долгие годы остававшийся красивой теорией в учебниках. Его реализация означает, что отработанное топливо (ОЯТ) перестает быть опасной проблемой, требующей захоронения на тысячи лет, и превращается в ценное сырье для нового цикла.

«Главная идея в том, что реактор не только производит энергию, но и "дожигает" долгоживущие радиоактивные элементы, — поясняют эксперты. — Это позволяет перейти с дефицитного урана-235 на распространенный уран-238. Фактически мы получаем ключ к энергетической независимости на столетия вперед».

Сердце комплекса — инновационный реактор БРЕСТ-ОД-300 на быстрых нейтронах. Аббревиатура «БРЕСТ» раскрывает его суть: «Быстрый Реактор Естественной Безопасности». Конструкция радикально отличается от традиционных ВВЭР.

Вместо воды, требующей высокого давления и способной к парообразованию, здесь используется свинец. Он химически инертен, не вступает в реакцию с воздухом и водой, выдерживает высокие температуры и не требует создания высокого давления в контуре. Это автоматически исключает целый класс аварий, связанных с разгерметизацией. А новое плотное топливо (смесь урана и плутония) более устойчиво к температурным нагрузкам, чем традиционное оксидное.

Физика реактора такова, что при любом отклонении от нормы цепная реакция затухает сама собой — без вмешательства оператора и сложных систем аварийной защиты. Это свойство, известное как отрицательный температурный коэффициент реактивности, делает невозможным разгон мощности и тепловой взрыв.

Уже доставлены и монтируются: четыре оболочки периферийной полости блока, внутренняя оболочка корзины активной зоны, а центральная металлическая оболочка, уже установлена в шахту будущего реактора. До конца года планируется завершить монтаж оболочек, а на первый квартал 2026 года намечена укрупнительная сборка корзины активной зоны — один из самых ответственных этапов.

Работать на таком объекте должны специалисты. Для их подготовки в Северске создан учебно-тренировочный центр. Он оснащен четырьмя аналитическими тренажерами, семью лабораториями с макетами реального оборудования и классами для отработки всех мыслимых сценариев — от штатной работы до ликвидации гипотетических отклонений. Общие инвестиции в ОДЭК оцениваются в 211,3 млрд рублей. Пуск энергоблока БРЕСТ-ОД-300 намечен на 2030 год. 

#рабочие места #атомная энергетика #северск #брест-од-300 #обнинск #уран-238 #ввэр #замкнутый ядерный топливный цикл #уран-235 #фэи
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Двухэтажный поезд «Буревестник» начнёт курсировать между Москвой и Нижним Новгородом с 3 декабря
+
Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
3
Вояджер-1 отдалится от Земли на расстояние в один световой день спустя почти 50 лет своего полёта
+
AyaNeo действительно готовит топовую консоль Next 2 с 16-ядерным Ryzen AI Max+395
1
Первый смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Gen 5 получит батарею на 8300 мАч
+
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
10
Xiaomi изменила график глобального выпуска обновления HyperOS 3
+
Межзвездный объект 3I/ATLAS снижает яркость по мере приближения к Земле
2
Началось голосование за дизайн купюры 1000 рублей и обсуждение идеи выпуска 10-тысячной банкноты
7
В Италии по аналогии с «Золотым куполом» США разработали систему ПВО против гиперзвуковых ракет
+
AMD готовит к релизу видеокарты Radeon R9700S и R9600D
1
В России резко вырос спрос на наличные деньги
3
Пэт Гелсингер: Квантовые вычисления сделают графические процессоры бесполезными
2
Элементы тормозной системы поезда ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» на испытаниях разогнали до 400 км/ч
+
Депутаты Госдумы предложили выпустить купюру номиналом 10 000 рублей
11
В Чёрном море недалеко от турецкого пролива Босфор загорелись два танкера
3
В Польше построили и ввели в эксплуатацию первый польский вертолёт AW149
3
Прототип нового кроссовера Lada Azimut с 1,8-литровым двигателем сфотографировали в Тольятти
8
Эксперты ожидают переноса нескольких космических миссий России из-за инцидента на Байконуре
6
«Роскосмос» подтвердил повреждение стартовой площадки на Байконуре после запуска «Союза МС-28»
1

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
17
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
146
Хардкорное испытание железа 2008 года: LGA775 против нейросетей
+
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
1
Как хештег «Смирись с этим» едва не утопил Xbox и выставил надменность Microsoft напоказ
2

Сейчас обсуждают

Разрываем очко "Водителю автобуса Мадуро - Шишкинсу"
07:53
Просто снова отсоси .мразь проткнутая.Мы тебя драли и пехали в очко два дня жывотное.Ты чпокнутый питарас напомним кто такой панишер -очконавт.Он же шеша он же Король параши
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
klopcha
07:02
Челопоезд. Потолки низкие, места под багаж мало,теснота. Ужас.
Обновлённый поезд «Буревестник» прибыл из Москвы в Нижний Новгород в рамках предпусковой обкатки
corsi
06:56
Че там про переплачивать? Цену на DDR5 посмотрите, и на DDR4. Походу опять самые актуальные процесморы это R5 5600 и 12400/12600.
В Hardware Unboxed назвали лучшие процессоры на ноябрь 2025 года
Андрей Костр
06:39
Любой камень у которого больше 10 12 ядер но не 6 -8 ядер хотя и этого хватает для быта
Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
Сергей Анатолич
06:37
Ну если больше гордиться нечем!
Sapphire готовит материнскую плату PURE X870A WIFI7 в белой расцветке
Андрей Костр
06:37
Еще раз повторюсь да райзен 9800х3д быстр но только в фулл хд ! А так все равны нет ни какой разницы в играх и в высоких разрешениях нужно больше ядер любых и маленьких и больших райзен просто более у...
Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
Сергей Анатолич
06:36
Да так, что б слышать что звонят. Я к тому, что приложение ещё сырое, доработать надо.
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
AndreySE-VL
05:27
Все переползаем в Телегу! Ать-два, ать-два, ать-два ))
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
Иван Бородин
05:06
Полный бред!!! Глупости типо интел лучше для работы, многопоток и прочая чепуха на самом деле банальный пиар! На деле любой камень от АМД отлично работает с любым рабочими задачами!!!
Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
Den Fed
04:49
а зачем тебе рингтоны ?
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter