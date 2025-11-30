На площадке Сибирского химического комбината в Северске идет стройка, которую в отрасли уже называют исторической

В мире, жаждущем чистой и надежной энергии, на фоне дискуссий о «зеленом» переходе Россия совершает тихую, но громкую технологическую революцию. Речь идет не просто о новом реакторе, а о целостной экосистеме, замкнутой в себе самой. Этот проект — Опытно-демонстрационный энергокомплекс (ОДЭК) в рамках проекта «Прорыв». Уникальность томской стройки в том, что здесь объединяются три ключевых технологических звена: производство топлива, производство энергии и переработка отходов. Это и есть пресловутый «замкнутый ядерный топливный цикл» (ЗЯТЦ), долгие годы остававшийся красивой теорией в учебниках. Его реализация означает, что отработанное топливо (ОЯТ) перестает быть опасной проблемой, требующей захоронения на тысячи лет, и превращается в ценное сырье для нового цикла.

«Главная идея в том, что реактор не только производит энергию, но и "дожигает" долгоживущие радиоактивные элементы, — поясняют эксперты. — Это позволяет перейти с дефицитного урана-235 на распространенный уран-238. Фактически мы получаем ключ к энергетической независимости на столетия вперед».

Сердце комплекса — инновационный реактор БРЕСТ-ОД-300 на быстрых нейтронах. Аббревиатура «БРЕСТ» раскрывает его суть: «Быстрый Реактор Естественной Безопасности». Конструкция радикально отличается от традиционных ВВЭР.

Вместо воды, требующей высокого давления и способной к парообразованию, здесь используется свинец. Он химически инертен, не вступает в реакцию с воздухом и водой, выдерживает высокие температуры и не требует создания высокого давления в контуре. Это автоматически исключает целый класс аварий, связанных с разгерметизацией. А новое плотное топливо (смесь урана и плутония) более устойчиво к температурным нагрузкам, чем традиционное оксидное.

Физика реактора такова, что при любом отклонении от нормы цепная реакция затухает сама собой — без вмешательства оператора и сложных систем аварийной защиты. Это свойство, известное как отрицательный температурный коэффициент реактивности, делает невозможным разгон мощности и тепловой взрыв.

Уже доставлены и монтируются: четыре оболочки периферийной полости блока, внутренняя оболочка корзины активной зоны, а центральная металлическая оболочка, уже установлена в шахту будущего реактора. До конца года планируется завершить монтаж оболочек, а на первый квартал 2026 года намечена укрупнительная сборка корзины активной зоны — один из самых ответственных этапов.

Работать на таком объекте должны специалисты. Для их подготовки в Северске создан учебно-тренировочный центр. Он оснащен четырьмя аналитическими тренажерами, семью лабораториями с макетами реального оборудования и классами для отработки всех мыслимых сценариев — от штатной работы до ликвидации гипотетических отклонений. Общие инвестиции в ОДЭК оцениваются в 211,3 млрд рублей. Пуск энергоблока БРЕСТ-ОД-300 намечен на 2030 год.