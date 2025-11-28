Сайт Конференция
gotreksson
Криптогигант Tether стал крупнейшим в мире покупателем золота в 2025 году
Пальму первенства по покупке золота забрал эмитент стейблкоинов Tether, обогнав Китай и Саудовскую Аравию

В этом году на рынке драгметаллов произошла тихая революция. Ее главным героем оказался не КНР, десятилетиями наращивающий резервы, не Турция, спасающая экономику от инфляции, и не саудиты, диверсифицирующие нефтяные доходы. Крупнейшим покупателем золота стала частная офшорная компания, которую многие до сих пор воспринимают как сугубо техсервис для рынка крипты — Tether.

Это открытие переворачивает привычные представления о финансах. К августу текущего года Tether аккумулировал более 115 тонн золота. Для сравнения: такой объем мог бы поместить его в список 20 крупнейших официальных золотых резервов среди стран мира. Но в отличие от любого национального центробанка, у Tether нет ни министерства финансов, ни надзорного регулятора, ни парламентских комитетов, одобряющих его действия. Есть лишь одно — колоссальный, исчисляющийся сотнями миллиардов долларов денежный поток от эмиссии USDT, основного стейблкоина глобального валютного рынка. Влияние Tether на реальный рынок оказалось мгновенным и мощным. Именно в момент, когда криптокомпания резко нарастила закупки, цена золота пробила вторую волну роста, прибавив с августа по октябрь рекордные $1002 за унцию. В третьем квартале Tether добавил в свои хранилища еще 26 тонн металла, обеспечив до 14% всех закупок в мире.

На рынке, где спрос растет медленно и предсказуемо, появление такого «непредсказуемого покупателя» стало громом среди ясного неба. Tether действует с несвойственной государственным институтам скоростью и гибкостью. Ему не нужны многомесячные обсуждения в комитетах, согласования с законодателями и следование протоколам. Решение о покупке миллиардов долларов в золоте может быть принято и исполнено в считанные дни. Это новый тип игрока — агрессивный, непрозрачный и обладающий почти неограниченной ликвидностью.

Параллельно с золотыми авантюрами Tether остается одним из крупнейших в мире держателей казначейских облигаций США. Объем его вложений в трежерис уже давно превысил вложения такого экономического тяжеловеса, как Германия. Эта двойственность — ключ к пониманию стратегии компании.

Покупки драгметалла — это не просто спекуляция или хеджирование. Это осознанное строительство прототипа новой финансовой архитектуры. Tether последовательно выстраивает модель, где USDT (стейблкоин) выполняет функции цифрового доллара — средства расчетов и хранилища стоимости для глобальной цифровой экономики. А золото выполняет функцию резервирования и страховки, аналогичную роли золотого запаса у традиционного центробанка.

По сути, мы наблюдаем за тестовым запуском «ФРС 2.0». Но работает он не через банки-партнеры, нормативы Basel III и монетарные комитеты, а через блокчейн и глобальные криптоплатформы. Tether — еще не госинститут, но уже структура, которая ведет себя как частный цифровой банк.

#новости #финансы #доллар #золото #криптоактивы #криптавалюта #стейблкоин #usdt #tether #драгметаллы
Сейчас обсуждают

Vorvort
01:29
Отчасти согласен с автором по поводу УГ5. Вот типичный проект на этом движке https://rutube.ru/video/3b72d10c37c2910e7b7fe5c6a2d45c87/ Чтобы получить играбельный fps пришлось включить FSR4. В ремасте...
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Адри Купри
01:20
Да всем насрать.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Emperor Of The Universe
01:02
Кто прочитал тот лох. Так что ты попался, не отмоешься теперь по жизни. Иди гони свой четвёртый пень и не мешай, авось три гигафлопса из него и вытянешь.
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
IO_OI
00:55
Почитал, посмеялся, ушел спать. Благодарю за минутку юмора.
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
Mr.Vadson
00:34
нет повести печальнее на свете.....))) Просто найдите себе увлечение и от ПК можно устать, сам примерно в таком же состоянии, у а меня конфигурация выше среднего +5080.... Тоже не хочется играть, так ...
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Михаил Barash Андреев
23:50
Это высказывание ломается о ту же логику. Ведь плохие машины не покупают, а Лада почему-то на первом месте.
В топ-15 российского вторичного рынка пока нет ни одного китайского автобренда
Я - Константин
23:35
Я помню как они перед СВО "перехватили" Ту-160м на своих этажерках и развеселили наших лётчиков. Ту-160М включил форсаж и просто улетел от этих неудачников. А так же сколько раз истребители сопровожд...
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
Я - Константин
23:31
Это опоздало на 4 года, такое устарело после 24 февраля 2022 года. Теперь это мишень для дрона, причём лёгкая. Сам лео2 изначально неудачная машинка, которая не оставляет шансов на выживание. В принци...
В Германии представили новейшую версию танка Leopard 2A8
Валерий Муравицкий
23:26
Ура товарищи
На термоядерном реакторе ИТЭР установлен третий из девяти модулей весом 1100 тонн
Сидор Сидорович
23:10
ЗРК "Patriot" может сбивать только ракеты с пропеллером сзади и то если предупредить заранее !
Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
