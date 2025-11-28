Пальму первенства по покупке золота забрал эмитент стейблкоинов Tether, обогнав Китай и Саудовскую Аравию

В этом году на рынке драгметаллов произошла тихая революция. Ее главным героем оказался не КНР, десятилетиями наращивающий резервы, не Турция, спасающая экономику от инфляции, и не саудиты, диверсифицирующие нефтяные доходы. Крупнейшим покупателем золота стала частная офшорная компания, которую многие до сих пор воспринимают как сугубо техсервис для рынка крипты — Tether.

Это открытие переворачивает привычные представления о финансах. К августу текущего года Tether аккумулировал более 115 тонн золота. Для сравнения: такой объем мог бы поместить его в список 20 крупнейших официальных золотых резервов среди стран мира. Но в отличие от любого национального центробанка, у Tether нет ни министерства финансов, ни надзорного регулятора, ни парламентских комитетов, одобряющих его действия. Есть лишь одно — колоссальный, исчисляющийся сотнями миллиардов долларов денежный поток от эмиссии USDT, основного стейблкоина глобального валютного рынка. Влияние Tether на реальный рынок оказалось мгновенным и мощным. Именно в момент, когда криптокомпания резко нарастила закупки, цена золота пробила вторую волну роста, прибавив с августа по октябрь рекордные $1002 за унцию. В третьем квартале Tether добавил в свои хранилища еще 26 тонн металла, обеспечив до 14% всех закупок в мире.

На рынке, где спрос растет медленно и предсказуемо, появление такого «непредсказуемого покупателя» стало громом среди ясного неба. Tether действует с несвойственной государственным институтам скоростью и гибкостью. Ему не нужны многомесячные обсуждения в комитетах, согласования с законодателями и следование протоколам. Решение о покупке миллиардов долларов в золоте может быть принято и исполнено в считанные дни. Это новый тип игрока — агрессивный, непрозрачный и обладающий почти неограниченной ликвидностью.

Параллельно с золотыми авантюрами Tether остается одним из крупнейших в мире держателей казначейских облигаций США. Объем его вложений в трежерис уже давно превысил вложения такого экономического тяжеловеса, как Германия. Эта двойственность — ключ к пониманию стратегии компании.

Покупки драгметалла — это не просто спекуляция или хеджирование. Это осознанное строительство прототипа новой финансовой архитектуры. Tether последовательно выстраивает модель, где USDT (стейблкоин) выполняет функции цифрового доллара — средства расчетов и хранилища стоимости для глобальной цифровой экономики. А золото выполняет функцию резервирования и страховки, аналогичную роли золотого запаса у традиционного центробанка.

По сути, мы наблюдаем за тестовым запуском «ФРС 2.0». Но работает он не через банки-партнеры, нормативы Basel III и монетарные комитеты, а через блокчейн и глобальные криптоплатформы. Tether — еще не госинститут, но уже структура, которая ведет себя как частный цифровой банк.