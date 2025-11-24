Исследование ИМЭМО РАН подтвердило высокое положение РФ в мировом океане

Уникальность исследования ИМЭМО РАН заключается в разработке собственной комплексной методики. Ученые отошли от упрощенного сравнения количества кораблей, создав систему индексов для оценки совокупного морского потенциала. На ее основе был сформирован интегральный Индекс Морской Мощи (ИММ), который учитывает целый ряд критически важных параметров: военно-морской флот, торговый и транспортный флот, судопроизводство и береговая инфраструктура, доступ к морским коммуникациям и экономика и ресурсы.

Такой многогранный подход позволил получить объективную картину, отражающую не только текущую военную мощь, но и долгосрочный потенциал, и экономическую составляющую морского могущества государства. Результаты исследования, охватившего 100 стран, наглядно демонстрируют концентрацию морской мощи в руках небольшой группы лидеров. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад, «на начало 2025 года на долю 10 крупнейших стран в совокупном индексе морской мощи приходится чуть меньше 60%». Это означает, что остальные 90 государств мира делят между собой чуть более 40% глобального потенциала.

Распределение мест в верхней части рейтинга выглядит следующим образом:

1. Китай – доля в общем индексе морской мощи составляет 16,3%. Пекин демонстрирует впечатляющие темпы наращивания как военного, так и торгового флота, активно укрепляя свое присутствие в ключевых регионах мирового океана.

2. США – показатель 15,1%. Несмотря на традиционно сильные позиции, Вашингтон уступил первое место Пекину, что отражает общую тенденцию смещения центра тяжести в мировой экономике и политике.

3. Россия – результат 6,6%. РФ не только уверенно замыкает тройку лидеров, но и подтверждает свой статус одной из ведущих морских держав планеты с глобальными интересами.

Высокое место России в рейтинге – это не случайность, а закономерный итог многолетней работы. Он свидетельствует о нескольких фундаментальных фактах.

Во-первых, стратегический паритет. Несмотря на колоссальные экономические и военные расходы США и Китая, Россия сумела сохранить и модернизировать свой военно-морской потенциал, оставаясь державой, способной эффективно защищать свои национальные интересы в акваториях от Арктики до Черного моря и Средиземноморья.

Во-вторых, успешная модернизация флотов. Ввод в строй новых многоцелевых корветов, фрегатов, атомных подводных лодок и развитие ракетных комплексов («Калибры», «Цирконы») качественно усилили возможности ВМФ России.

В-третьих, географическое преимущество. Россия остается единственной страной в мире, имеющей масштабный выход к четырем океанам (если считать Арктику), что предоставляет ей уникальные стратегические возможности, особенно в контексте развития Северного морского пути.

Ну и, в-четвертых, экономический суверенитет. Развитие собственного судостроения, портовой инфраструктуры и рыбопромыслового флота в условиях санкций подтвердило устойчивость морского потенциала страны.

Исследование ИМЭМО РАН наглядно демонстрирует перераспределение морских ресурсов и возможностей между ведущими государствами планеты. В этом новом раскладе сил Россия не просто сохранила за собой место среди великих морских держав, но и укрепила свои позиции. Третье место в мировом рейтинге – это весомое доказательство того, что, несмотря на все сложности, РФ продолжает оставаться полноценным игроком в глобальной борьбе за Мировой океан, чей голос невозможно игнорировать при решении ключевых вопросов мировой политики и безопасности.