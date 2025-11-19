Сайт Конференция
gotreksson
Госдума приняла закон о технологическом сборе на электронику
Планируется, что бюджет получит от техсбора около 218 млрд рублей

Госдума РФ сделала значительный шаг к изменению ландшафта рынка потребительской электроники и IT-оборудования в России. Во втором чтении был принят законопроект, который с 1 сентября 2026 года введет технологический сбор для компаний, импортирующих или производящих продукцию с электронной компонентной базой (ЭКБ). Эта мера, сравнимая по своему механизму с автомобильным утильсбором, призвана стать финансовым локомотивом для развития отечественной микроэлектроники, но несет в себе серьезные риски для рынка и конечных потребителей.

Новый сбор станет существенным источником пополнения бюджета. По оценкам заместителя министра финансов Алексея Сазанова, в период с 2026 по 2028 год бюджет получит от его взимания около 218 млрд рублей. Распределение ожидается следующим образом:

· 2026 год (4 месяца): порядка 20 млрд рублей.

· 2027 год: 88 млрд рублей.

· 2028 год: около 110 млрд рублей.

Динамика показывает плановый рост поступлений, что свидетельствует о намерении властей постепенно увеличивать фискальную нагрузку.

Внедрение сбора будет поэтапным: с 1 сентября 2026 года сбор затронет готовые устройства: смартфоны, ноутбуки, планшеты, телевизоры, светотехнические изделия и другую конечную продукцию. На втором этапе (точные даты пока не названы) сбор распространится на электронные компоненты и модули, что может дополнительно удорожить производство техники внутри страны.

Согласно законопроекту № 1026190-8, максимальный размер сбора составит 5 000 рублей за единицу товара. Конкретные ставки для разных категорий товаров будет определять Правительство РФ. Важно, что плательщиками признаются все производители и импортеры, независимо от степени локализации их производства в России. Официальная риторика властей делает акцент на стратегических целях. Как заявляют в Минпромторге, основная задача сбора — финансирование развития радиоэлектронной и микроэлектронной промышленности России.

Средства будут направляться в государственные фонды, которые займутся импортозамещением и созданием отечественной элементной базы. Однако помимо стратегических задач, сбор решает и чисто фискальную проблему: он позволяет привлечь в бюджет значительные средства без формального повышения ключевых налогов (НДС, НДФЛ). Для государства это «удобный» способ мобилизации доходов на фоне растущих расходов. И хотя формально плательщиками сбора являются компании, эксперты не сомневаются: основное бремя ляжет на плечи потребителей.

Аналитики Forbes и INFOline прогнозируют, что розничные цены на технику могут вырасти уже летом 2026 года на 5–7%. Производители и ритейлеры, заложат в цену будущие издержки. Экономист Николай Гаврилкин проводит тревожную параллель с автомобильным утильсбором: «Сначала суммы были символическими, а теперь доходят до четверти стоимости автомобиля. Есть риск, что сценарий повторится и для техники».

Один из главных рисков — усиление дисбаланса между легальными импортерами и «серым» рынком. Легальные компании, обязанные платить сбор, столкнутся с ростом издержек. В то же время поставщики контрабандной электроники, не несущие этих затрат, получат еще большее ценовое преимущество.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) уже предупредила, что без эффективных мер по борьбе с нелегальным ввозом добросовестные поставщики могут полностью потерять конкурентоспособность. Это может привести к сокращению ассортимента легальной продукции и росту доли рынка, находящегося в «тени».

Ожидание подорожания уже спровоцировало изменение потребительского поведения. По данным Wildberries&Russ, во время ноябрьской распродажи 11.11 продажи ноутбуков выросли на 50%, а телевизоров — на 35%. Общий рост категории «электроника» составил 20%. Эта тенденция может усилиться по мере приближения даты введения сбора.

#смартфоны #ноутбуки #электроника #импортозамещение #налоги #минфин #микроэлектроника #утильсбор #госдума рф #радиоэлектронная промышленность
