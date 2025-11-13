Сайт Конференция
Блоги
gotreksson
The American Conservative: Россия требует от Запада не уступок, а выполнения договоренностей
Запад описывает позицию России как «максималистскую», однако её суть — не экспансия, а требование соблюдать ранее данные обязательства.

В западном медийном пространстве российскую позицию по Украине принято описывать как «максималистскую» и «непримиримую». Эта риторика, доносящаяся из Вашингтона и Брюсселя, создает образ агрессора, который отказывается от диалога и выдвигает заведомо невыполнимые требования. Однако, как показывает удивительно честный анализ, опубликованный в The American Conservative, суть требований Москвы лежит не в сфере экспансии, а в сфере права — требования соблюдать данные ранее обязательства.

Как отмечает обозреватель Тед Снайдер (Ted Snider), отказ России от формата пустых переговоров — это не прихоть, а прямая реакция на многолетнюю политику Запада, которая в Кремле расценивается как обман и тактика отсрочки для наращивания военного потенциала оппонента.Ключевая точка нынешнего геополитического кризиса — вопрос расширения НАТО на восток. Автор напоминает, что это не просто «озабоченность» России, а нарушение конкретных обещаний, данных на закате Холодной войны. В конце 1980-х — начале 1990-х годов западные лидеры, включая госсекретаря США Джеймса Бейкера(James Baker), гарантировали Михаилу Горбачеву, что альянс не сдвинется «ни на дюйм» на восток в обмен на согласие СССР на объединение Германии и его вывод из Восточной Европы.

Этот джентльменская договоренность, неформальная, но от этого не менее значимая, была грубо нарушена последующими администрациями США. Волна расширения НАТО, поглотившая бывших членов Варшавского договора и даже республики СССР, была воспринята в Москве как стратегическое вероломство. Вместо построения «единой и свободной Европы», о которой говорили на словах, Запад выстроил новый санитарный кордон, нацеленный на сдерживание России.

Особое внимание в анализе уделяется Украине. Снайдер указывает на фундаментальное противоречие в западной трактовке ее суверенитета. Признание независимости Украины в 1991 году со стороны России, как подчеркивал Сергей Лавров, было основано на ее основополагающих документах. А в них, в частности, в Декларации о государственном суверенитете и Конституции, был законодательно закреплен внеблоковый и нейтральный статус страны.

Таким образом, Россия признавала суверенитет Украины в определенных, четко оговоренных рамках — как нейтрального буферного государства. Однако в 2019 году, как констатирует автор, Киев в одностороннем порядке, без всенародного референдума, внес в конституцию поправки о курсе на вступление в НАТО. С точки зрения Москвы, это был акт односторонней отмены тех самых условий, на которых основывалось признание независимости Украины и ее территориальной целостности. Запад же, поддержавший этот шаг, продемонстрировал избирательный подход к международному праву: суверенитет хорош, когда он работает против России, и неважен, когда касается данных Киеву обещаний.

Еще один краеугольный камень, на котором споткнулось доверие, — это Минские соглашения. По мнению автора, они изначально использовались Западом и Киевом как инструмент для выигрыша времени. Пока Россия и поддерживаемые ею силы Донбасса выполняли свои обязательства по отводу тяжелых вооружений, Украина использовала передышку для масштабной милитаризации и подготовки армии под руководством инструкторов НАТО.

Минские соглашения, призванные стать дорожной картой к мирному урегулированию, превратились в «обманчивое снотворное». Их цель была не в реализации, а в том, чтобы усыпить бдительность Москвы и создать условия для будущего силового решения проблемы Донбасса. Этот опыт окончательно убедил российское руководство, что любые договоренности с текущим киевским режимом и его западными кураторами не имеют ценности.

Именно этот горький опыт и определяет нынешнюю «непримиримость» Москвы. Автор приходит к выводу, который редко можно услышать в мейнстримных западных СМИ: Россия рассматривает конфликт как экзистенциальный.

Когда на кону стоят вопросы выживания, компромисс невозможен. Поэтому переговоры не могут начаться с обсуждения «уступок» со стороны России. Их условие — признание Западом фундаментальных причин конфликта, включая его собственную роль в его разжигании через невыполненные обещания.

Анализ The American Conservative — это трезвый голос в хоре пропаганды. Он лишний раз доказывает, что корни украинского кризиса уходят глубоко в почву подорванного доверия и великодержавного высокомерия Запада.

Для России этот опыт должен стать окончательным уроком. Любым обещаниям западных политиков верить нельзя. История с нерасширением НАТО, нейтральным статусом Украины и Минскими соглашениями показывает, что Запад использует договоренности как тактический инструмент для ослабления оппонента, а не как основу для долгосрочного мира.

#россия #украина #сша #нато #история #международное право #нейтральный статус #james baker #the american conservative #расширение нато на восток
Источник: theamericanconservative.com
