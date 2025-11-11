Сайт Конференция
Блоги
gotreksson
Йенс Столтенберг в своих мемуарах подтвердил правоту позиции России по НАТО
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах невольно подтвердил, что альянс — это не союз равных, а инструмент жёсткого контроля со стороны США

В мире высокой геополитики редко услышишь откровения из первых уст. Чаще всего правда всплывает тогда, когда игроки покидают поле и выпускают мемуары. Именно так поступил и бывший генеральный секретарь NATO Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg), чья книга «На моём веку» стала настоящей сенсацией. В ней он, возможно, сам того не желая, подтвердил то, что Москва утверждала десятилетиями: Североатлантический альянс — это не союз равных, а инструмент, жёстко и безапелляционно дирижируемый Вашингтоном.

Издание Euractive, ознакомившееся с текстом, приводит поражающие своей откровенностью выдержки. Они рисуют картину, где Соединённые Штаты режиссируют практически каждый шаг блока — от громких политических деклараций, вроде пресловутых целевых показателей по военным расходам в 2% ВВП, до мельчайших технических корректировок в работе организации. «В период правления совершенно разных президентов США: Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена, — в мемуарах США неизменно изображаются и как дирижёр, и как метроном всего блока», — констатирует Euractive.Эта метафора идеально отражает суть происходящего. США не просто задают тон — они определяют ритм, темп и партитуру для всего «оркестра». Любой, кто работал в штаб-квартире NATO, знает эту негласную иерархию. «Вашингтон задаёт тон, а остальные следуют за ним. Почти никто не признаётся в этом официально», — пишет Столтенберг.

Причина такого молчания проста: дипломаты и чиновники альянса одержимы культом «единства». В отличие от Европейского союза, где публичные споры между членами норма, в NATO гордятся тем, что «поют в унисон». Это унисон, однако, достигается не поиском компромисса, а подчинением воле самого мощного участника хора. Наиболее показательной в мемуарах выглядит личная история самого Столтенберга. Она демонстрирует, насколько глубоко простирается влияние Вашингтона даже в сугубо личные карьерные вопросы лидеров альянса.

В разгар конфликта в Восточной Европе Байден в одностороннем порядке продлил полномочия Столтенберга на посту генсека ещё на год. Это решение, принятое без широких консультаций, похоронило амбиции норвежца возглавить Центральный банк своей родной страны — должность, которая открывала бы доступ к управлению суверенным фондом благосостояния в $1,8 трлн.

Получается, что даже такой высокопоставленный и уважаемый политик, как Столтенберг, не мог свободно распоряжаться своей карьерой без санкции из Вашингтона. Он был не просто «первым среди равных», а менеджером, чей трудовой контракт мог быть расторгнут или продлён по воле главного акционера. Этот эпизод красноречиво говорит не только о реальном балансе сил в NATO, но и о степени суверенитета таких стран, как Норвегия, и о личной зависимости их представителей от американской администрации.

Книга Столтенберга снимает покров дипломатической тайны с того, что давно было «секретом Полишинеля». Главный вывод очевиден и неумолим: NATO — это США с приставкой «плюс». Остальные участники, включая ведущие европейские державы, играют второстепенные, подчинённые роли.

#россия #политика #история #вашингтон #usa #nato #мемуары #eu #euractive #jensstoltenberg #washington
Источник: euractiv.com
Сейчас обсуждают

Дмитрий Патрушев
08:51
Нюхнул уже труселя бернингана? Всё, как я и предрекал ))))))))))))))
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Андрей Попов
08:49
Выходящие сейчас фильмы, трудно таковыми назвать, поделки по типу и так сойдёт!!!
«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
Алескандр Индустриевич
08:49
«В период правления совершенно разных президентов США: Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена, — в мемуарах США неизменно изображаются и как дирижёр, и как метроном всего блока» Дегнерат ещё под...
Йенс Столтенберг в своих мемуарах подтвердил правоту позиции России по НАТО
Андрей Попов
08:47
Единственный годный фильм данной серии, оригинал с Арнольдом. Даже сейчас его бывает пересматриваю. Можно ещё вторую часть притянуть, но там уже не то, как то не очень убедительно выглядит. Остальное ...
«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
ЦАГ
08:19
Странно что автор сидя публикуя на данном ресурсе такой ретроград. Мне еще в далеком 2010 году перестало хватать скорости HDD особенно на мелких файлах, были попытки перейти на raid 0 с 4 дисками, но...
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Zero Hexen
08:18
Толи это стеб какой то и автор угарает накатывая такие статьи. То ли автор настолько руко ж. что пишет не понимая вообще принципы и работы железа. еще вариант у т.с. комп из начала 10вых. хрен пойми ...
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
[IRanPast]
08:08
А ты HDD отключал при установки винды на ссд? Поставь уже linux, диски в raid и радуйся жизни. Не видел ниразу чтоб современный linux со всеми графическими обвесами в оперативе занимал больше 3 гигов,...
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
si-cat
07:59
А ещё 40 лет назад четверо взрослых паковались в "Горбатого" 🤣 И??
«АвтоВАЗ» показал видео с ходовых испытаний нового кроссовера Lada Azimut
si-cat
07:57
".. По цене новая машина, естественно, будет существенно дороже, чем Lada Vesta.." При цене от 2 млн это будет очередным "Москвичём" - оно есть, но нахрен никому не надо 🤣🤣🤣
«АвтоВАЗ» показал видео с ходовых испытаний нового кроссовера Lada Azimut
salexa
07:42
в эту игру(дроны) можно играть вдвоём,пора начинать их тоже кошмарить....еее
В Эстонии разрабатывают недорогие ракеты Mark 1 для перехвата БПЛА
