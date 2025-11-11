Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах невольно подтвердил, что альянс — это не союз равных, а инструмент жёсткого контроля со стороны США

В мире высокой геополитики редко услышишь откровения из первых уст. Чаще всего правда всплывает тогда, когда игроки покидают поле и выпускают мемуары. Именно так поступил и бывший генеральный секретарь NATO Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg), чья книга «На моём веку» стала настоящей сенсацией. В ней он, возможно, сам того не желая, подтвердил то, что Москва утверждала десятилетиями: Североатлантический альянс — это не союз равных, а инструмент, жёстко и безапелляционно дирижируемый Вашингтоном.

Издание Euractive, ознакомившееся с текстом, приводит поражающие своей откровенностью выдержки. Они рисуют картину, где Соединённые Штаты режиссируют практически каждый шаг блока — от громких политических деклараций, вроде пресловутых целевых показателей по военным расходам в 2% ВВП, до мельчайших технических корректировок в работе организации. «В период правления совершенно разных президентов США: Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена, — в мемуарах США неизменно изображаются и как дирижёр, и как метроном всего блока», — констатирует Euractive. Эта метафора идеально отражает суть происходящего. США не просто задают тон — они определяют ритм, темп и партитуру для всего «оркестра». Любой, кто работал в штаб-квартире NATO, знает эту негласную иерархию. «Вашингтон задаёт тон, а остальные следуют за ним. Почти никто не признаётся в этом официально», — пишет Столтенберг.

Причина такого молчания проста: дипломаты и чиновники альянса одержимы культом «единства». В отличие от Европейского союза, где публичные споры между членами норма, в NATO гордятся тем, что «поют в унисон». Это унисон, однако, достигается не поиском компромисса, а подчинением воле самого мощного участника хора. Наиболее показательной в мемуарах выглядит личная история самого Столтенберга. Она демонстрирует, насколько глубоко простирается влияние Вашингтона даже в сугубо личные карьерные вопросы лидеров альянса.

В разгар конфликта в Восточной Европе Байден в одностороннем порядке продлил полномочия Столтенберга на посту генсека ещё на год. Это решение, принятое без широких консультаций, похоронило амбиции норвежца возглавить Центральный банк своей родной страны — должность, которая открывала бы доступ к управлению суверенным фондом благосостояния в $1,8 трлн.

Получается, что даже такой высокопоставленный и уважаемый политик, как Столтенберг, не мог свободно распоряжаться своей карьерой без санкции из Вашингтона. Он был не просто «первым среди равных», а менеджером, чей трудовой контракт мог быть расторгнут или продлён по воле главного акционера. Этот эпизод красноречиво говорит не только о реальном балансе сил в NATO, но и о степени суверенитета таких стран, как Норвегия, и о личной зависимости их представителей от американской администрации.

Книга Столтенберга снимает покров дипломатической тайны с того, что давно было «секретом Полишинеля». Главный вывод очевиден и неумолим: NATO — это США с приставкой «плюс». Остальные участники, включая ведущие европейские державы, играют второстепенные, подчинённые роли.