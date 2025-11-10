Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Китай начал серийное производство нового танка Type 100 с необитаемой башней
Китай официально начал серийное производство основного танка нового поколения Type 100, оснащенного модулями искусственного интеллекта

Type 100 — это не просто очередная модернизация старой платформы. Как отмечает  военный эксперт Даманцев, это концептуальный аналог российской «Арматы», построенный вокруг тех же ключевых принципов: необитаемая башня и размещение экипажа в изолированной бронированной капсуле внутри корпуса. Это кардинально повышает выживаемость экипажа при пробитии брони: даже если башня будет выведена из строя, люди останутся защищены.

Танк оснащен комплексом оптических, инфракрасных и радиолокационных датчиков, объединенных в единую сеть. Это превращает Type 100 из отдельной боевой единицы в узел сложной сетевой структуры. На учениях он уже действовал в тесной связке с системами реактивной артиллерии, подразделениями РЭБ и разведывательными беспилотниками. Искусственный интеллект помогает экипажу обрабатывать информацию с датчиков, распределять цели и интегрироваться в общую тактическую картину поля боя. 

Еще одна особенность — компоновка брони. Корпус и башня Type 100 выполнены из неправильных многоугольных панелей (полигональная форма), что серьезно снижает вероятность прямого попадания и увеличивает шансы на рикошет. При этом китайские инженеры, в погоне за мобильностью и стратегической переброской, сознательно пошли на ослабление брони и калибра орудия по сравнению с западными и российскими аналогами. Их ставка — не на лобовое столкновение, а на скорость, скрытность и превосходство в информации.

На фоне серийного выпуска Type 100, ситуация с российским Т-14 «Армата» выглядит все более противоречивой. Анонсированный с большой помпой еще в 2015 году, танк до сих пор не пошел в крупную серию. По оценкам СМИ, на сегодняшний день выпущено не более 50 единиц Т-14, а также несколько тяжелых БМП Т-15 и ремонтно-эвакуационных машин Т-16 на универсальной платформе «Армата». Причины задержки — в классических для сложных российских проектов проблемах: дороговизна производства, технологические сложности и, возможно, необходимость доработки конструкции по итогам опытной эксплуатации в условиях реальных боевых действий.

Более показательным является другой шаг Минобороны России. Вместо тотального перехода на «Армату» армия делает ставку на глубоко модернизированную версию старой, но проверенной платформы — танк Т-90М2 «Рывок-1». Эта машина, безусловно, является мощным оружием, но она не несет в себе революционных решений, подобных необитаемой башне и капсулированному экипажу. Фактически, Россия, столкнувшись с трудностями внедрения прорывной технологии, временно отступает от эволюционного пути развития.

Россия, хоть и первой анонсировала концепцию, теперь рискует упустить лидерство. Пока «Армата» остается штучным продуктом, а ее нишу пытается занять модернизированный «ветеран» Т-90, КНР налаживает конвейер по производству своих машин нового поколения. Вопрос теперь не только в том, сколько танков сможет выпустить та или иная страна, но и в том, чья концепция ведения боя окажется верной на полях сражений будущего.

#россия #новости #китай #искуственный интелект #впк #т-14 «армата» #танк будущего #type 100 #евгений даманцев #т-90м2 «рывок-1»
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская лазерная система LazerBuzz уничтожает БПЛА за 0,5 секунды
12
Астрономы впервые получили радиосигнал с приближающегося к Земле межзвёздного объекта 3I/ATLAS
1
Финны лишили себя бесплатной электроэнергии, АЭС от «Росатома» и права голоса в использовании Вуоксы
6
Эксперт протестировал функцию «Живой перевод» AirPods от Apple и назвал её минусы
+
На выставке в Китае назвали цены на перелеты на летающих такси
2
Франция развернула в Бельгии вооружённые силы для борьбы с беспилотниками
2
Канцлер Германии констатировал упадок сталелитейной промышленности в стране
2
Проект Warhammer MMO прекратил разработку в связи с роспуском студии
+
Американские эксперты раскрыли главную проблему новейшего бомбардировщика B-21 Raider
+
Ученым впервые удалось зафиксировать сигнал от кометы 3I/ATLAS
3
Honor похоже готовит второй смартфон с аккумулятором на 10 000 мАч
2
Компания Oracle Lighting представила первые в мире безлинзовые фары
+
Intel судится с экс-сотрудником за кражу 18 000 секретных файлов
+
Министр обороны Латвии назвал страну дроновой сверхдержавой
6
Латвия поставила на Украину последнюю и самую крупную партию колёсных бронетранспортёров Patria
+
В кенийском бассейне Туркана обнаружили набор каменных орудий возрастом 2,75–2,44 млн лет
2
Армия Японии укомплектовала первое подразделение новыми БТР Patria AMV XP
+
Власти закрыли нелегальную частную школу Марка Цукерберга в престижном районе Калифорнии
+
Китайская компания вручила сотрудникам золотые клавиши для клавиатуры в честь Дня программиста
+
Генерал Верховцев: полигон на Новой Земле может быть подготовлен к ядерным испытаниям в сжатые сроки
+

Популярные статьи

«Рука, качающая колыбель» (2025): краткий субъективный обзор фильма
2
Проверяю эффективность разных типов пылевых фильтров для компьютерного корпуса
10
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: диммер с дисплеем, умный включатель ПК и другие
+
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
50
«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
2
«Это происходит на PlayStation» — Sony тонко высмеивает Xbox в новой рекламной кампании
3
«Достать стволы» – обзор дешевого и достойного фильма о друзьях-полицейских «под прикрытием»
+
Фильмы о покорении Эвереста — от хроники до хай-тек триллера
+

Сейчас обсуждают

[IRanPast]
11:16
Что этот, что тот - оба криворукие пустобрёхи
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
[IRanPast]
11:14
А когда в Китае это сделали, то это было хорошо?
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
[IRanPast]
11:12
Так интел победил или ещё нет?
Доля процессоров AMD на платформе Amazon в США снизилась до 83%
Za9c
11:05
Казна пустеет, милорд. Очередной налог и побор для затыкания дыры в бюджете
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
Алескандр Индустриевич
11:03
Серийное производство "Орешников" в России совпало с серийным производством памперсов в Прибалтике. Как думаешь - это случайное совпадение или ты уже в подгузнике сидишь, Сивый?
Российская лазерная система LazerBuzz уничтожает БПЛА за 0,5 секунды
fynjy_2005
11:01
Что ни новость о стате интел - все какой-то позор
Доля процессоров AMD на платформе Amazon в США снизилась до 83%
ФельдшеR
10:56
если в профильной теме дно, то больше обзоров гавнофильмоф!
«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
Breeder
10:54
Вот из за таких авторов и появляются консольные войны.
«Это происходит на PlayStation» — Sony тонко высмеивает Xbox в новой рекламной кампании
AndreY33_80
10:54
Может к ПанзерКу ? Старое железо тестить на линуксе
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Алескандр Индустриевич
10:53
А ЦИПСа поумнела, теперь заявляют что Крым Российский, если их спросить. Если так дальше пойдет, то они и Украину скоро признают Российской. Похоже ЦИПСа готовится к сдаче Незалежной. Ждём когда ЦИПса...
Российская лазерная система LazerBuzz уничтожает БПЛА за 0,5 секунды
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter