Китай официально начал серийное производство основного танка нового поколения Type 100, оснащенного модулями искусственного интеллекта

Type 100 — это не просто очередная модернизация старой платформы. Как отмечает военный эксперт Даманцев, это концептуальный аналог российской «Арматы», построенный вокруг тех же ключевых принципов: необитаемая башня и размещение экипажа в изолированной бронированной капсуле внутри корпуса. Это кардинально повышает выживаемость экипажа при пробитии брони: даже если башня будет выведена из строя, люди останутся защищены.

Танк оснащен комплексом оптических, инфракрасных и радиолокационных датчиков, объединенных в единую сеть. Это превращает Type 100 из отдельной боевой единицы в узел сложной сетевой структуры. На учениях он уже действовал в тесной связке с системами реактивной артиллерии, подразделениями РЭБ и разведывательными беспилотниками. Искусственный интеллект помогает экипажу обрабатывать информацию с датчиков, распределять цели и интегрироваться в общую тактическую картину поля боя.

Еще одна особенность — компоновка брони. Корпус и башня Type 100 выполнены из неправильных многоугольных панелей (полигональная форма), что серьезно снижает вероятность прямого попадания и увеличивает шансы на рикошет. При этом китайские инженеры, в погоне за мобильностью и стратегической переброской, сознательно пошли на ослабление брони и калибра орудия по сравнению с западными и российскими аналогами. Их ставка — не на лобовое столкновение, а на скорость, скрытность и превосходство в информации.

На фоне серийного выпуска Type 100, ситуация с российским Т-14 «Армата» выглядит все более противоречивой. Анонсированный с большой помпой еще в 2015 году, танк до сих пор не пошел в крупную серию. По оценкам СМИ, на сегодняшний день выпущено не более 50 единиц Т-14, а также несколько тяжелых БМП Т-15 и ремонтно-эвакуационных машин Т-16 на универсальной платформе «Армата». Причины задержки — в классических для сложных российских проектов проблемах: дороговизна производства, технологические сложности и, возможно, необходимость доработки конструкции по итогам опытной эксплуатации в условиях реальных боевых действий.

Более показательным является другой шаг Минобороны России. Вместо тотального перехода на «Армату» армия делает ставку на глубоко модернизированную версию старой, но проверенной платформы — танк Т-90М2 «Рывок-1». Эта машина, безусловно, является мощным оружием, но она не несет в себе революционных решений, подобных необитаемой башне и капсулированному экипажу. Фактически, Россия, столкнувшись с трудностями внедрения прорывной технологии, временно отступает от эволюционного пути развития.

Россия, хоть и первой анонсировала концепцию, теперь рискует упустить лидерство. Пока «Армата» остается штучным продуктом, а ее нишу пытается занять модернизированный «ветеран» Т-90, КНР налаживает конвейер по производству своих машин нового поколения. Вопрос теперь не только в том, сколько танков сможет выпустить та или иная страна, но и в том, чья концепция ведения боя окажется верной на полях сражений будущего.