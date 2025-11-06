Бывший завод General Motors, закрытый в 2015 году, будет полностью перезапущен и начнет выпуск автомобилей по полному циклу уже в 2026 году. Об этом в эксклюзивном интервью РИА «Новости» заявил первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров.

По словам высокопоставленного чиновника, площадка фактически возрождена заново. «Территория создана практически с нуля. Мы переформатировали производственные мощности бывшего завода GM в Петербурге — объект был законсервирован ещё в 2015 году, и теперь его полностью переоборудовали. С 2026 года там начнётся сборка машин в полном цикле», — подчеркнул Мантуров.

Это заявление, по сути, ставит точку в долгом периоде неопределённости, который тянулся за предприятием. Открытый в 2008 году завод успел выпускать популярные модели Chevrolet, Opel и Cadillac, но весной 2015-го он был остановлен после ухода американской компании с российского рынка в условиях геополитических и экономических потрясений. За время простоя судьба площадки многократно менялась: в 2020 году её приобрела российская структура Hyundai, а в начале 2024-го актив перешёл к «Артфинанс», владельцу «Автомобильного завода АГР», выпускающего автомобили марки Solaris.

Перезапуск бывшего завода GM — часть более широкой государственной стратегии по восстановлению автомобильной промышленности страны. Мантуров отметил, что власти завершают переговоры с инвесторами и по другим простаивающим активам.

Речь идёт о бывшей площадке Toyota в петербургских Шушарах и бывшем заводе Volkswagen‑Skoda в Нижнем Новгороде. «Эти объекты тоже могут ожить в ближайшие годы и стать частью нового этапа развития отечественного автопрома», — добавил вице‑премьер.

Признаки готовящегося возрождения промышленной активности замечали и автомобильные энтузиасты. Ещё в марте этого года на территории предприятия были замечены десятки новых кроссоверов Chery Tiggo 7L и хэтчбеков Solaris KRX, что породило слухи о грядущей производственной программе.

По неофициальной информации, которую пока нельзя считать подтверждённой, на обновлённых линиях планируется наладить сборку паркетников премиум‑суббренда Chery — Jaecoo J7 и J8 — а также просторного бизнес‑седана, ориентировочно сопоставимого с Toyota Camry или Hongqi H5 по габаритам.

Официальных заявлений по этим моделям пока нет, но сам факт появления новых автомобилей на площадке и заметная деловая активность вокруг неё явно указывают на подготовку к возобновлению производства.

Особое внимание в словах Мантурова привлекает упоминание о «производстве по полному циклу». Это значит не просто крупноузловая сборка из готовых компонентов, а глубокая локализация процессов — сварка и окраска кузовов, собственные технологические цепочки. Такой подход соответствует долгосрочной задаче страны по наращиванию технологического потенциала в автомобилестроении и укреплению самостоятельности отрасли.