Этот проект призван совершить революцию на местных авиалиниях России, заменив легендарные, но безнадежно устаревшие советские самолеты АН-24

В российской авиационной промышленности намечается знаковое событие. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) приступил к финальной стадии создания нового турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 «Ладога». Как сообщила пресс-служба Росавиации, первый опытный образец лайнера планируется построить до конца 2025 года, а его дебютный полет намечен на середину 2026 года.

Основная и без преувеличения историческая задача ТВРС-44 «Ладога» — это замена классического парка региональных самолетов, составляющего костяк местных авиаперевозок в России и ряде стран СНГ. Речь идет о таких ветеранах, как Ан-24 и его модификации; Ан-26; Як-40. Эти машины, отличающиеся феноменальной надежностью и неприхотливостью, морально и физически устарели. Их эксплуатация становится все менее экономически эффективной из-за высокого расхода топлива и дорогостоящего обслуживания, а уровень комфорта и шума не соответствует современным требованиям. «Ладога» призвана унаследовать лучшие качества своих предшественников — возможность работы с грунтовых ВПП, надежность в сложных климатических условиях — но при этом предложить абсолютно новый уровень экономики, экологичности и пассажирского комфорта.

ТВРС-44 «Ладога» позиционируется как современный турбовинтовой самолет для региональных перевозок. Он вмещает до 44 пассажиров, что оптимально для малозагруженных направлений. И позволит эффективно обслуживать маршруты протяженностью от 500 до 1500 км, связывая областные центры с удаленными населенными пунктами.

На самолет будет устанавливаться модернизированный турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ-02. Его сертификация запланирована на 2026 год. Этот двигатель отличается повышенной мощностью, топливной эффективностью и соответствует современным экологическим стандартам по уровню выбросов и шума.

Росавиация обозначила план по сертификации и выводу самолета на рынок:

1. Конец 2025 года — постройка первого летного опытного образца.

2. Середина 2026 года — проведение первого испытательного полета. Параллельно — получение сертификата на двигатель ТВ7-117СТ-02.

3. 2029 год — завершение всего цикла летных испытаний и получение сертификата типа — основного документа, разрешающего серийное производство и коммерческую эксплуатацию лайнера.

Важно отметить, что процесс официальной сертификации уже запущен: в надзорных органах находится соответствующая заявка от производителя. Разработчики не ограничиваются созданием одной модели. Уже анонсированы планы по развитию целого семейства самолетов на базе ТВРС-44. Следующим шагом станет создание удлиненной версии на 58 пассажиромест. Это позволит гибко подходить к потребностям авиаперевозчиков, предлагая оптимальный самолет в зависимости от пассажиропотока на конкретных маршрутах.