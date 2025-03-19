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gotreksson
Госдолг России вырос на 13,5% и составил 29,041 триллиона рублей
Финам: объем государственного долга России в 2024 году увеличился на 3,446 трлн рублей, или на 14,5% ВВП говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за прошлый год.

По итогам 2024 года государственный долг России вырос на 13,5% и составил 29,041 триллиона рублей, что соответствует 14,5% от валового внутреннего продукта страны. Основной прирост пришелся на внутренний долг, который достиг 23,742 триллиона рублей, увеличившись на 2,929 триллиона рублей, что составляет 14,1%. В то же время внешний долг в иностранной валюте снизился, но в рублевом эквиваленте, из-за девальваций, вырос на 516 миллиардов рублей, что соответствует росту на 10,8%, и теперь составляет 5,298 триллиона рублей.

Увеличение государственного долга России вызывает серьезные опасения. Хотя финансовые власти утверждают, что соотношение госдолга к ВВП остается низким по сравнению с другими странами, например, с Соединенными Штатами, где этот показатель превышает 100%, нужно глубже анализировать ситуацию. Основной вопрос заключается в том, насколько высокими будут расходы на обслуживание этого долга. Еще в прошлом году Минфин подсчитал, что в период с 2025 по 2027 годы эти расходы могут удвоиться по сравнению с периодом 2022-2024 годов. Эксперты уже тогда задавались важным вопросом: как оценивать безопасный уровень госдолга целесообразно не по его соотношению с ВВП, а по пропорции расходов на его обслуживание к общим расходам федерального бюджета. Если затраты на обслуживание госдолга окажутся чрезмерными, это может финансово обременить бюджет и ограничить государство в возможностях выделять значительные средства на развитие экономики и поддержку реального сектора. В нашем случае значительное влияние на удорожание обслуживания долга оказывает политика Центрального банка по повышению ключевой процентной ставки, что является взаимозависимыми факторами.

По итогам прошлого года расходы федерального бюджета на обслуживание долговых обязательств увеличились на 35%. Они достигли 2,33 триллиона рублей, и согласно прогнозам, в 2025 году эта сумма возрастет еще на 36,5%, составив 3,18 триллиона, а в 2026 году приблизится к 3,48 триллиона. И эти суммы действительно внушительны.

Но было бы неправильно всю вину за сложившуюся ситуацию возлагать исключительно на Центральный банк. Политика Министерства финансов в отношении управления государственным долгом вызывает еще больше вопросов. На рынке продолжают размещаться долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ) с плавающим или фиксированным купоном в 16-17%, а основными покупателями становятся банки. Это создает схему, в которой бюджетные средства перекачиваются в банковский сектор. При этом многие банки находятся под контролем Минфина через прямое или косвенное владение акциями. Парадоксально, но Минфин не использует возможности директивно указывать госбанкам, сколько облигаций необходимо приобрести и с какой доходностью. 

#новости #политика #аналитика #финансы #экономика #ключевая ставка #ввп #госдолг #счетная палата #долговая нагрузка
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