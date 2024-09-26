Народный банк Китая запускает значительные меры экономической поддержки, чтобы предотвратить снижение темпов роста ВВП ниже 5%. В отличие от России, где акцент на инфляции, Китай сосредоточен на экономическом росте.

Народный банк Китая запускает беспрецедентные меры экономической поддержки, не наблюдаемые со времен COVID-19. Главная цель этих инициатив — предотвратить снижение темпов роста ВВП ниже 5%. В отличие от России, где акцент делается на инфляции, Китай фокусируется на показателе роста экономики. Это логично, ведь быстрый экономический рост способствует улучшению ситуации с инфляцией и реальными доходами граждан.

Важно помнить, что Народный банк Китая подчиняется Госсовету и подбирает решения в соответствии с его указаниями, без какого-либо "разделения обязанностей", характерного для МВФ. Существует мнение, что главными выгодоприобретатателями глобальной системы являются США. Однако это не совсем так. Период доминирования Америки, наоборот, сильно её ослабил и привел к деградации правящих элит. Истинным бенефициаром является Китай, который смог воспользоваться механизмами глобалистской системы "Чимерики" (американские финансы и китайский реальный сектор) для создания технологически продвинутой экономики и амбициозного стремления стать мировой державой. Но гегемоном, как США, КНР, скорее всего, не станет.

Разрушение глобалистской системы и переход к макрорегиональной организации ведёт к значительному замедлению мировой торговли, что, в свою очередь, оказывало положительное влияние на развитие в последние десятилетия. С начала текущего года мировой торговый объем сократился на 2% — это первое такое падение за десятилетия.

Для России такое снижение может быть выгодным, тогда как для Китая это чревато большими рисками. Ускоренные темпы экономического роста КНР были обеспечены увеличением экспорта не сырьевых товаров, а продукции с высокой добавленной стоимостью. Пекин нацелен на 5% рост ВВП, и если он упадёт ниже этой отметки, страна может столкнуться с продолжительным экономическим кризисом. Однако не факт что так случиться, поскольку планово-рыночная система управления в Китае прочна и эффективна, что было наглядно продемонстрировано в 2020 году.

Представляется, что таргетирование на 5% имеет целью ускорить развитие внутреннего рынка и сократить зависимость от экспорта. Хотя это не значит полной переориентации, очевидно, что цель состоит в уменьшении зависимости от внешней торговли.

Чтобы осуществить такой (частичный) переход, необходимо активизировать внутренний спрос, как со стороны государственной и корпоративной сферы, так и со стороны отдельных граждан. Для этого Народный банк вводит ряд мер по стимулированию потребительского спроса.

Например, нормы резервирования для банков снижаются на 0,5%. Это освободит примерно 1 трлн юаней для увеличения кредитования. Также понижается процентная ставка по операциям обратного репо с 1,7% до 1,5%, что обеспечит коммерческие банки дополнительной ликвидностью. Кроме того, на 0,5% снижаются процентные ставки по уже выданным ипотечным кредитам, что также должно способствовать увеличению доступных ресурсов у граждан для потребления.

Важно осознать значимость этих мер. Это можно сравнить с тем, как если бы Центробанк России снизил ключевую ставку с 19% до 12%. Однако в отличие от российского подхода, Народный банк Китая применяет многогранный набор инструментов денежно-кредитной политики, не ограничиваясь лишь ключевой ставкой.

Китайский опыт невозможно просто перенести на российские реалии, так как каждая страна имеет свои уникальные условия, и универсальные модели экономической политики не существуют. Любые попытки создать универсальные решения приводят к хаосам и проблемам. Тем не менее, опыт КНР следует внимательно изучать и адаптировать под свои реалии, акцентируя внимание на целеполагании Народного банка, который ставит перед собой уникальные задачи, среди которых инфляция играет второстепенную роль.