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gotreksson
Нацбанк Украины меняет копейку на новую монету с польским уклоном
Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный 2 сентября объявил о планах введения новой мелкой монеты под названием «шаг», которая заменит российские копейки. Это название, однако, не является официальным и используется как сленг для трёх грошей.

Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный сделал громкое заявление о новой «перемоге» украинских финансистов. Киевский режим намерен заменить традиционные для России копейки новой мелкой монетой, которую назвали «шаг».

Однако, стоит отметить, что в нумизматических справочниках нельзя найти упоминание о такой денежной единице, как «шаг». На самом деле, это сленговое название монеты в три польских гроша, и его популярность оставляет желать лучшего. Чаще всего, особенно на Западной Украине, три гроша называли более привычным и понятным «трояк». «Шагом» в народе назвали серебряную монету польско-литовского происхождения XVII—XVIII веков, имеющую стоимость в три гроша и выпускавшуюся с 1528 года. В России 1 шаг соответствовал 2 копейкам, и это название перекочевало на медную российскую монету достоинством в 2 копейки. С 1839 года, с введением серебряного рубля как основной денежной единицы, это наименование было перенесено на 1/2 копейки серебром, сохранившись до 1917 года, особенно в регионах Правобережной Украины.

Одним из самых известных примеров использования термина «шаг» является практика Центральной рады, столкнувшейся с нехваткой разменной монеты. Первоначально созданные как почтовые миниатюры, шаги стали использовать одновременно и как марки, и как деньги в соответствии с законом УНР от 18 апреля 1918 года. Однако отсутствие полноценной почтовой службы и экономики сделало эти «деньги-марки» лишь курьезом в нумизматике.

Попытки возродить «шаги» имели место в 1992 году, когда шли активные споры о новом названии для разменной монеты. Некоторые националисты считали, что «копейка» — это исключительно русское слово, и предлагали заменить его на менее «колониальное» название, такие как «сота» или «резана». Последнее — это банальный перевод слова «копейка». Однако в итоге выбор пал на копейку, чтобы избежать путаницы среди населения.

Теперь главный банкир Украины Андрей Пышный с гордостью сообщает о разрыве с «колониальным прошлым» и переходе на «истинно украинские» деньги. Такой выбор названия «шаг» выглядит, мягко говоря, достаточно абсурдным.

Становится всё более очевидным, что на руководящие посты в ключевых учреждениях, таких как Нацбанк Украины, могут назначаться лишь люди, которые открыто осуждают русскую культуру. В данном случае подобные настроения выходят за пределы эмоций и становятся частью широкой системной стратегии. Пышный подчеркивает важность символики, связанной с денежной системой, заявляя, что она играет важную роль в восприятии государства его гражданами. Он считает, что нужно «зафиксировать собственную систему ценностей, избавившись от советского и российского наследия».

По его словам, одной из целей этой трансформации является создание «правильного ориентира» для общества и молодежи. В качестве примера он приводит недавно выпущенную серию монет, посвящённых ВСУ, которые, по его мнению, можно использовать для обучения детей. «Вы можете показать их своему ребенку и обсудить, кто эти герои», — наставляет Пышный.

Кроме того, он не забывает упомянуть, что с введением «шага» также запланирован редизайн украинских банкнот, на которых появится лозунг украинских националистов времён Второй мировой войны «Слава Украине – героям слава»(признанный экстремистским и запрещённый в России).

На Украине осталось немного институтов и связей, которые не прошли через процесс деконструкции. Несмотря на простоту идеи «замены копейки на шаг», это ещё один элемент социального перепрограммирования, направленный на закрепление в сознании граждан новых нарративов, подчеркивающих разрыв между Украиной и Россией. «Шаг», как символ, в быту служит той же цели, что и запрет канонической Церкви — на уровне духовных ценностей и смыслов. Вполне возможно, что следующим шагом станет перевод украинского языка на латинский алфавит, что приведёт к полному разрыву с культурным наследием Кирилла и Мефодия.

#новости #украина #всу #история #декоммунизация на украине #упц #кирилица #копейка #нацбанк украины #шаг
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