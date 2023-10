Вы, вероятно, никогда не слышали о нидерландской компании ASML, но без нее современная технологическая индустрия оказалась бы на грани краха. ASML - это компания, специализирующаяся на производстве литографических машин, или степперов. Эти устройства неотъемлемая часть процесса создания полупроводников, и без них невозможно было бы создавать передовые чипы, которые сегодня используются в самых современных устройствах.

Особенность ASML заключается в том, что они являются единственной компанией, которая использует излучение с длиной волны в 13,5 нм. Это позволяет им создавать 7-, 5- и даже 3-нанометровые чипы. ASML владеет монополией на производство литографических машин EUV - самого передового оборудования этого типа в индустрии. Именно оно необходимо для создания передовых процессорных чипов, которые мы все используем каждый день.

Только несколько компаний, таких как Intel, Samsung Electronics и TSMC, способны производить такие сложные чипы. И все они полностью зависят от оборудования ASML. Их устройства используются в 16 странах мира, и это только подтверждает их доминирующую роль в индустрии. Без них не было бы ни Mac, ни iPhone, ни алгоритмов поиска Google, ни искусственного интеллекта. ASML сталкивается с проблемой, поскольку объемы ее заказов упали почти вдвое в 2023 году. И это может быть только началом, поскольку основная волна проблем еще впереди. Соединенные Штаты, известные своей интервенционистской тактикой, также сыграли свою роль в этой ситуации, введя новые правила экспорта микросхем и оборудования в Китай. Отключение ASML от китайского рынка — гораздо больший удар, чем ограничения на экспорт чипов из США или санкции против Huawei.

Дело в том, что США приложили значительные усилия для установления монополии ASML на рынке. На самом деле, если копнуть глубже, вы обнаружите, что, хотя она зарегистрирована в Нидерландах, по составу акционеров это, по сути, американская компания. Capital Research and Management Company владеет 15,81% акций, Blackrock Inc. — 7,95% акций, Baillie Gifford & Co. — 4,54% акций, а среди других более мелких акционеров — Price T Rowe Associates Inc., Capital World Investors, Capital International Investors, FMR LLC, Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp., Franklin Resources Inc и другие.

Это означает, что компания следует требованиям и желаниям своего «владельца». Кроме того, загвоздка в том, что Нидерланды предположительно являются суверенным государством, однако на компанию полностью распространяются правила экспортного контроля США. Но последствия этого стали очевидны лишь недавно. На прошлой неделе ASML сообщила о своих результатах за третий квартал 2023 года, и результат ясен.«Количество заказов ASML сократилось на 42% на фоне продолжающегося спада в секторе чипов», — сообщило агентство Bloomberg.

И это несмотря на то, что инвесторы ожидали получить 4,5 миллиарда евро, а не 2,6 миллиарда евро. Даже нынешний уровень рентабельности и продаж ASML удалось сохранить благодаря тому, что китайские клиенты увеличили закупку оборудования с 8% до 46%, которое уже было произведено и отвергнуто другими покупателями. Кажется, что зависимость ASML от китайского рынка стала ее спасением, но с введением новых экспортных ограничений ситуация остается неопределенной. Дело в том, что в ближайшем будущем ожидается введение ограничений на продажу оборудования в Китай. Компания ASML уже предупредила о возможном ухудшении продаж из-за этих правил.

Давным-давно единственный вендор, обладавший уникальной технологией, уверенно захватывал рынок. Однако сейчас у него появился настоящий конкурент - Китай. Китайская промышленность стремительно обучается производству литографического оборудования и готовится захватить рынок.

На рынке также смутно проглядываются два других конкурента - Россия и Япония, которые тоже не остаются в стороне. Япония даже строит завод для производства нового литографического оборудования. Весной 2025 года они планируют выпустить первые нанопечатные литографы, которые позволят обойтись без EUV-литографии.