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Рэп-исполнительницу Razzlekhan могут приговорить к 18 месяцам тюрьмы за отмывание криптовалюты
Пpoкуpopы дaли eй пocлaблeниe, тaк кaк Mopгaн coтpудничaлa co cлeдoвaтeлями в paмкax cдeлки o пpизнaнии вины. Oни oтмeтили, чтo глaвным opгaнизaтopoм пpecтуплeния был eё муж Илья Лиxтeнштeйн, oднaкo Xизep пoмoгaлa oтмывaть укpaдeнныe cpeдcтвa.

Хизер Морган, более известная под псевдонимом Razzlekhan, может оказаться за решеткой на срок до 18 месяцев из-за участия в отмывании криптовалюты, похищенной в результате взлома криптобиржи Bitfinex в 2016 году. В процессе разбирательства стало известно, что основным организатором преступления был ее муж Илья Лихтенштейн, однако Хизер играла важную роль в отмывании украденных средств.

В 2016 году хакеры совершили крупную кражу с криптовалютной биржи Bitfinex, украдя биткоины на миллионы долларов. Это событие стало одним из самых громких преступлений в мире криптовалюты. Хизер Морган и ее муж Илья Лихтенштейн использовали сложные методы для того, чтобы скрыть следы похищенных биткоинов. Они прибегали к использованию даркнет-рынков, а также криптовалютных бирж, где активно обменивали средства, маскируя их источник.

Хотя прокуратура признала Лихтенштейна главным организатором, Хизер помогала отмывать украденные средства. Пара применила целый арсенал хитроумных методов для сокрытия похищенных биткоинов, включая покупку невзаимозаменяемых токенов (NFT), золота и даже подарочных карт Walmart. Эти действия позволили им скрыть происхождение криптовалюты и затруднили её отслеживание.

Морган также активно сотрудничала с правоохранительными органами в рамках сделки о признании вины. Это помогло ей смягчить приговор, так как прокуроры отметили её участие в расследовании. Её действия показали, что она была вовлечена в преступную деятельность под давлением мужа и первоначально не имела намерения участвовать в криминальных схемах.

Хизер Морган грозило до пяти лет лишения свободы по двум пунктам обвинения, связанным с отмыванием денег и заговором с целью мошенничества. Однако благодаря её сотрудничеству с властями, прокуроры запросили смягчение наказания до 18 месяцев заключения. В рамках сделки о признании вины она предоставила ценную информацию следователям, что помогло пролить свет на методы, которыми пользовалась пара для сокрытия украденных активов.

Прокуроры подчеркивают, что Хизер Морган была втянута в преступную схему не по своей воле. Она чувствовала себя обязанной поддерживать своего мужа и сохранять их совместную жизнь. Однако, несмотря на это, преступные действия пары были преднамеренными и хорошо организованными, что говорит в пользу строгого приговора.

#криптовалюта #хакеры #мошенничество #даркнет #отмывание денег #bitfinex #razzlekhan #илья лихтенштейн #следственная сделка #хизер морган
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