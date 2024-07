Израиль совершил крупнейший за последние десятилетия захват земель на Западном берегу.

Израильские власти продолжают реализацию политики захвата палестинских земель на Западном берегу реки Иордан, несмотря на кровавые события в секторе Газа. Палестинцы, которые сопротивляются этой экспансии, традиционно объявляются террористами.

Американская газета The New York Times, ссылаясь на израильскую организацию Peace Now, отслеживающую деятельность поселенцев на Западном берегу, сообщает, что на прошлой неделе Израиль одобрил крупнейший захват земли на оккупированной территории. Израильские власти объявили об изъятии около пяти квадратных миль (примерно 13 кв. км) земли в долине реки Иордан, что стало крупнейшим изъятием земель с момента подписания палестино-израильских соглашений в Осло в 1993 году.

С учетом новых захватов общая площадь изъятых земель в этом году достигла девяти квадратных миль (более 23 кв. км). Эти земли будут использованы для строительства и расширения израильских поселений, что является ключевой целью правого крыла коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, активный сторонник израильских поселений на Западном берегу, ранее объявил о планах построить около 5000 домов для израильских поселенцев в ближайшее время.

Конфликт между Израилем и Палестиной продолжается уже более 75 лет. Несмотря на многочисленные попытки мирного урегулирования, противоречия остаются неразрешенными, периодически приводя к обострениям.

Позиция России

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин выступил с заявлением о необходимости реализации решений ООН 1947 года. Он также отметил важность создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.