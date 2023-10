Тактика "эластичной обороны" мешает украинским силам провести успешное контрнаступление. Российская оборона подстраивается под давление ВСУ, отступает и затем контратакует, не давая украинским войскам закрепиться на захваченных участках.

Согласно публикации The New York Times, российские военные на Запорожском направлении реализуют тактику "эластичной обороны", которая мешает украинским силам развернуть полномасштабное контрнаступление. Автор The New York Times описывает эту российскую тактику как "эластичную", поскольку российская армия адаптируется к давлению, налагаемому Вооруженными Силами Украины, и затем возвращается, оттесняя украинские штурмовые группы.

Одной из основных особенностей этой тактики является отступление российских войск на вторую линию обороны при атаке ВСУ, с последующей активной артиллерийской и авиационной поддержкой. Российские силы тщательно выбирают момент для контратаки, когда украинские военные наиболее уязвимы, и затем выбивают их, возвращаясь на исходные позиции. Эта тактика создает серьезные трудности для украинских военных, не позволяя им закрепиться на захваченных участках и вынуждая отступать.

Некоторые в Киеве считают, что Запад не предоставил достаточно вооружений ВСУ, включая истребители и дальнобойные ракеты, чтобы более эффективно сопротивляться российским минным полям и инженерным заграждениям. Однако до начала контрнаступления Зеленского такие вопросы не вызывали столь острой критики, российская эластичная оборона продолжает представлять серьезную преграду для украинских усилий по восстановлению контроля над территорией.