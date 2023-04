Новый веб-стандарт будет поддерживаться в ChromeOS, macOS и Windows Chrome 113, который должен появиться через несколько недель.

Google официально представила новый API для своего браузера Chrome под названием WebGPU, который позволит вашему графическому процессору обрабатывать некоторые тяжелые задачи при запуске игр и других рабочих нагрузок. Новый API будет включен по умолчанию в Chrome 113, который в настоящее время предлагается только в бета-версии. Ожидается, что он будет выпущен через несколько недель, и Google также расширит его доступность для других браузеров в будущем. WebGPU может работать на Windows, ChromeOS и macOS, но в будущем он также появится на Android и Linux.

В блоге разработчиков говорится, что новый веб-стандарт принесет немедленные и ощутимые преимущества. Они включают в себя обеспечение такой же производительности в рабочих нагрузках JavaScript с гораздо меньшим количеством кода и 3-кратное увеличение машинного обучения. Последнее может быть удобно в ближайшее время, поскольку каждый браузер на рынке, похоже, интегрирует чат-ботов и генеративный ИИ. По словам Google, новый API превосходит существующий WebGL, используемый для Javascript, благодаря «более гибкому программированию графического процессора и доступу к расширенным возможностям, которые WebGL не предоставляет».

Кто сказал, что веб-играм нужна лучшая графика?

API использует дискретный графический процессор для рендеринга и «вычислительных операций», подобно Metal, Vulkan и Direct3D. Однако он разрабатывается для Интернета как платформа, а не только для игр или приложений. Таким образом, Google говорит, что он создан специально для разработчиков, поскольку он будет предлагать «улучшенную систему об ошибках». Компания заявляет, что этот первый релиз — всего лишь строительный блок для будущего, и надеется, что он вызовет возрождение веб-графики. Google предлагает разработчикам воспользоваться новыми функциями.

Google заявляет, что API является результатом совместных усилий сообщества W3C «GPU for the Web», в которое входят компании, разрабатывающие интерфейс между графическими процессорами и Интернетом. Большой вклад внесли Apple, Intel, Microsoft и Mozilla. Согласно The Verge, скоро WebGPU должен быть доступен в браузерах Mozilla и Safari. Google и его партнеры работали над этим проектом шесть лет - разработка началась еще в 2017 году.