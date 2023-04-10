реклама
Google официально представила новый API для своего браузера Chrome под названием WebGPU, который позволит вашему графическому процессору обрабатывать некоторые тяжелые задачи при запуске игр и других рабочих нагрузок. Новый API будет включен по умолчанию в Chrome 113, который в настоящее время предлагается только в бета-версии. Ожидается, что он будет выпущен через несколько недель, и Google также расширит его доступность для других браузеров в будущем. WebGPU может работать на Windows, ChromeOS и macOS, но в будущем он также появится на Android и Linux.
В блоге разработчиков говорится, что новый веб-стандарт принесет немедленные и ощутимые преимущества. Они включают в себя обеспечение такой же производительности в рабочих нагрузках JavaScript с гораздо меньшим количеством кода и 3-кратное увеличение машинного обучения. Последнее может быть удобно в ближайшее время, поскольку каждый браузер на рынке, похоже, интегрирует чат-ботов и генеративный ИИ. По словам Google, новый API превосходит существующий WebGL, используемый для Javascript, благодаря «более гибкому программированию графического процессора и доступу к расширенным возможностям, которые WebGL не предоставляет».
API использует дискретный графический процессор для рендеринга и «вычислительных операций», подобно Metal, Vulkan и Direct3D. Однако он разрабатывается для Интернета как платформа, а не только для игр или приложений. Таким образом, Google говорит, что он создан специально для разработчиков, поскольку он будет предлагать «улучшенную систему об ошибках». Компания заявляет, что этот первый релиз — всего лишь строительный блок для будущего, и надеется, что он вызовет возрождение веб-графики. Google предлагает разработчикам воспользоваться новыми функциями.
Google заявляет, что API является результатом совместных усилий сообщества W3C «GPU for the Web», в которое входят компании, разрабатывающие интерфейс между графическими процессорами и Интернетом. Большой вклад внесли Apple, Intel, Microsoft и Mozilla. Согласно The Verge, скоро WebGPU должен быть доступен в браузерах Mozilla и Safari. Google и его партнеры работали над этим проектом шесть лет - разработка началась еще в 2017 году.