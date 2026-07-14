Новинка оснащена 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K (2772×1280 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит

Китайская технологическая компания Xiaomi объявила о старте продаж нового смартфона среднего ценового диапазона — Redmi Note 17 Pro. Официальная презентация устройства для внутреннего рынка КНР состоялась 14 июля 2026 года. Стартовая стоимость базовой конфигурации установлена на уровне 1599 юаней (18 000 российских рублей).

Источник: Xiaomi

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Аппаратная часть смартфона базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, изготовленном по 4-нм технологическому процессу. Устройство оборудовано плоским 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления экрана до 120 Гц. Пиковая яркость матрицы достигает 3500 нит. Дисплей защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2 и поддерживает технологию аппаратного контроля подсветки «Green Mountain», обеспечивающую снижение уровня яркости до 1 нит для минимизации нагрузки на зрение в темных помещениях. В экран интегрирован оптический сканер отпечатков пальцев.

Главной технической особенностью представленной модели стала интеграция аккумуляторной батареи повышенной емкости на 9000 мАч. Данный показатель выводит устройство за рамки привычных стандартов среднебюджетного класса, где средняя емкость источников питания традиционно составляет от 5000 до 6000 мАч. Смартфон поддерживает протокол быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Дополнительно реализована функция обратной зарядки на 22,5 Вт, позволяющая использовать телефон как портативный источник питания для другой электроники. В рамках программы сервисного обслуживания Xiaomi предоставляет покупателям расширенную гарантию: бесплатная замена элемента питания предусмотрена в случае, если его остаточная емкость опустится ниже 80% в течение первых четырех лет эксплуатации.

Источник: Xiaomi

Оптическая система представлена двойным модулем на задней панели. Основной датчик имеет разрешение 50 мегапикселей и светосилу f/1.8. Он работает в паре с 2-мегапиксельным сенсором глубины для портретной съемки.

Масса устройства составляет 226 граммов, толщина корпуса — 8,46 мм. Смартфон сертифицирован по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Данные спецификации подтверждают полную пыленепроницаемость, возможность длительного погружения аппарата под воду, а также устойчивость к прямому воздействию струй горячей воды под высоким давлением.

Источник: Xiaomi

На старте продаж аппарат доступен в четырех цветовых исполнениях: черном, белом, светло-синем (Clear Blue) и фиолетовом (Nebula Purple). Данные о сроках запуска глобальной версии смартфона на текущий момент отсутствуют.