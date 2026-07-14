Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Xiaomi представила новый смартфон Redmi Note 17 Pro с аккумулятором 9000 мА·ч и Snapdragon 6s Gen 4
Новинка оснащена 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K (2772×1280 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит
реклама

Китайская технологическая компания Xiaomi объявила о старте продаж нового смартфона среднего ценового диапазона — Redmi Note 17 Pro. Официальная презентация устройства для внутреннего рынка КНР состоялась 14 июля 2026 года. Стартовая стоимость базовой конфигурации установлена на уровне 1599 юаней (18 000 российских рублей).

Источник: Xiaomi

реклама

Аппаратная часть смартфона базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, изготовленном по 4-нм технологическому процессу. Устройство оборудовано плоским 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления экрана до 120 Гц. Пиковая яркость матрицы достигает 3500 нит. Дисплей защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2 и поддерживает технологию аппаратного контроля подсветки «Green Mountain», обеспечивающую снижение уровня яркости до 1 нит для минимизации нагрузки на зрение в темных помещениях. В экран интегрирован оптический сканер отпечатков пальцев.

Главной технической особенностью представленной модели стала интеграция аккумуляторной батареи повышенной емкости на 9000 мАч. Данный показатель выводит устройство за рамки привычных стандартов среднебюджетного класса, где средняя емкость источников питания традиционно составляет от 5000 до 6000 мАч. Смартфон поддерживает протокол быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Дополнительно реализована функция обратной зарядки на 22,5 Вт, позволяющая использовать телефон как портативный источник питания для другой электроники. В рамках программы сервисного обслуживания Xiaomi предоставляет покупателям расширенную гарантию: бесплатная замена элемента питания предусмотрена в случае, если его остаточная емкость опустится ниже 80% в течение первых четырех лет эксплуатации.

Источник: Xiaomi

Оптическая система представлена двойным модулем на задней панели. Основной датчик имеет разрешение 50 мегапикселей и светосилу f/1.8. Он работает в паре с 2-мегапиксельным сенсором глубины для портретной съемки.

Масса устройства составляет 226 граммов, толщина корпуса — 8,46 мм. Смартфон сертифицирован по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Данные спецификации подтверждают полную пыленепроницаемость, возможность длительного погружения аппарата под воду, а также устойчивость к прямому воздействию струй горячей воды под высоким давлением.

Источник: Xiaomi

На старте продаж аппарат доступен в четырех цветовых исполнениях: черном, белом, светло-синем (Clear Blue) и фиолетовом (Nebula Purple). Данные о сроках запуска глобальной версии смартфона на текущий момент отсутствуют.

#xiaomi #redmi note 17 pro #snapdragon 6s gen 4
Источник: notebookcheck.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Калашников» представил новые «Ижи»: электрический «Юпитер» и возрождённый «Иж-49»
Зонд Voyager 1 через 49 лет полета приблизится к рубежу светового дня от Земли – 25,9 млрд км
GizmoChina выбрала лучшие игровые мониторы до $200 в 2026 году
Дефицит чипов памяти сильно ударил по потребителям на крупнейшем в мире рынке электроники
Современный внедорожник Skoda в ходе эксперимента обогнал на трассе культовые спорткары 1980-х годов
Владелец АЗС объяснил, как за полминуты проверить класс топлива прямо у колонки
Российский золотодобывающий холдинг «Селигдар» произвёл первые 200 кг золота на фабрике в Якутии
Современные учёные назвали главные ошибки в теориях Альберта Эйнштейна
AMD выпустила Ryzen 7 9800X3D и Radeon RX 9070 XT в стиле игры Valorant
Видео с Galaxy Z Fold 8 Ultra демонстрирует почти незаметную складку на дисплее Samsung
Apple закончила разработку процессора M7 через полгода после готовности M6
Audi представила самый мощный гиперкар в своей истории, дизайн которого вызвал споры в интернете
Цены на DDR5 и SSD делают сборку ПК невыгодной — XDA назвали облачный гейминг разумной альтернативой
Jaguar с тремя моторами мощностью 986 л.с. за $130 тысяч критикуют за сходство с холодильником
В Ростовской области во дворе частного дома полиция обнаружила нелегальную АЗС
«Ведомости»: продажи «Москвича» М70 и М90 оказались неудачными — продано всего 491 единица
Бывший продюсер Rockstar объяснил возможную причину задержки выхода GTA 6 на ПК
Ретрофутуристические часы G-Shock в коллекционном футляре-капсуле времени вдохновлены эрой 1960-х
Разъем питания видеокарты RTX 5090 расплавился, несмотря на систему защиты ASRock TempGuard
Keychron представила беспроводную механическую клавиатуру K5 Ultra с отделкой из дерева

Популярные статьи

11 процессоров и 4 видеокарты, о которых стоит забыть при сборке игрового ПК летом 2026 года
Подборка фильмов про искусственный интеллект — где режиссёры угадали, а где сильно промахнулись
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
NORMANN AVC-513: компактный помощник с циклонным фильтром для чистоты в доме
Интервью с Zelikman — автором на сайте overclockers.ru
Как сделать криптокарту «Мир» и оплачивать покупки по NFC в России даже без интернета
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter