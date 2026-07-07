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ASUS анонсировала компактный игровой ПК ROG GR70 на базе AMD Ryzen 9 и NVIDIA GeForce RTX 50
Новая модель доступна в трех вариантах процессоров с целевым показателем cTDP 55 Вт: Ryzen 9 9955HX3D, Ryzen 9 9955HX и Ryzen 9 8940HX.
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Тайваньский производитель компьютерной техники ASUS представил малоформатный персональный компьютер ROG GR70, ориентированный на игровой сегмент. Устройство выполнено в концепции мини-ПК, однако базируется на аппаратных компонентах, традиционно применяемых в высокопроизводительных ноутбуках. В основу аппаратной платформы легли флагманские мобильные процессоры AMD Ryzen 9 в сочетании с графическими ускорителями NVIDIA последнего поколения архитектуры Blackwell (GeForce RTX 50).

Источник изображения: ASUS

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Согласно опубликованной спецификации производителя, компьютер доступен в трех вариантах исполнения процессора: AMD Ryzen 9 9955HX3D, Ryzen 9 9955HX и Ryzen 9 8940HX. Старшая модификация чипа (9955HX3D) использует технологию объемной компоновки кэш-памяти 3D V-Cache. Для всех трех моделей центральных процессоров установлен единый целевой показатель тепловыделения (cTDP), составляющий 55 Вт.

Графическая подсистема представлена мобильными решениями линейки NVIDIA. В конфигурациях с процессорами Ryzen 9 9955HX3D и Ryzen 9 9955HX устанавливается видеокарта GeForce RTX 5070 для ноутбуков. Базовая версия устройства, построенная на процессоре Ryzen 9 8940HX, комплектуется графическим адаптером GeForce RTX 5060 для ноутбуков. Оба графических чипа оснащены 8 ГБ видеопамяти.

Объем устройства составляет менее трех литров, заявленные физические габариты составляют 282,4 × 187,7 × 56,6 мм при массе 2,75 кг. За охлаждение отвечает фирменная система QuietFlow с тремя вентиляторами и несколькими тепловыми трубками, поддерживающая высокую производительность процессора и видеокарты при длительной игровой нагрузке. Корпус получил безынструментальный механизм апгрейда: боковая панель снимается с помощью барашкового винта, а память и накопители устанавливаются через фиксирующую систему Q-Latch. Для обеспечения работы компьютера используется внешний блок питания мощностью 330 Вт.

Источник изображения: ASUS

Материнская плата устройства оснащена двумя слотами для оперативной памяти формата SO-DIMM DDR5 с поддержкой установки до 96 ГБ ОЗУ. Система хранения данных базируется на твердотельных накопителях стандарта NVMe с разъемом M.2 (стандартная комплектация включает накопитель емкостью 1 ТБ).

Сетевые интерфейсы ROG GR70 включают модуль беспроводной связи с поддержкой стандартов Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также проводной порт Ethernet (RJ-45). Периферийные разъемы позволяют выводить изображение на пять внешних дисплеев в разрешении 4K одновременно. На корпусе расположены два порта HDMI 2.1, два разъема DisplayPort 2.1 и один порт USB 4.

Устройство поставляется с операционной системой Windows 11 Home. По данным европейских ритейлеров, стартовая стоимость базовых модификаций ASUS ROG GR70 в розничных сетях Германии, Австрии и Швейцарии составляет 2888 евро.

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Источник: videocardz.com
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