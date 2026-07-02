Компьютер поставляется в формате barebone-системы: оперативная память и твердотельный накопитель не входят в базовую комплектацию, установка компонентов осуществляется конечным пользователем.

Китайский производитель компактных компьютеров Aoostar начал поставки новой модели GODY за пределы внутреннего рынка. Игровое устройство позиционируется как альтернатива Steam Machine и оснащается процессором AMD Ryzen 9 7940HX в связке с дискретной видеокартой Radeon RX 7600 XT.

Источник изображения: Aoostar

Корпус GODY имеет габариты 200 × 80 × 193 мм и объём 3,1 литра, а вес устройства составляет 3,5 кг. В основе системы — процессор AMD Ryzen 9 7940HX с 16 ядрами и 32 потоками, тактовой частотой от 2,4 до 5,2 ГГц, 64 МБ кэша третьего уровня, построенный на архитектуре Zen 4 по 5-нанометровому техпроцессу. Графическая подсистема представлена дискретной видеокартой Radeon RX 7600 XT с 8 ГБ памяти GDDR6, 2048 потоковыми процессорами и частотой 2755 МГц. По данным Minixpc, розничная версия RX 7600 XT поддерживает до 16 ГБ памяти, тогда как в конфигурации Aoostar объём ограничен 8 ГБ, при этом видеокарта работает с пониженным энергопотреблением 150 Вт вместо стандартных 190 Вт — для совместимости с компактной системой охлаждения.

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Охлаждение построено на фирменной системе Glacier Gaming 4.0 с новым вентилятором 9015, независимым охлаждением модулей памяти и накопителей, а также продуманной аэродинамикой корпуса. Оперативная память — двухканальная DDR5-5200 в форм-факторе SO-DIMM объёмом до 64 ГБ, накопители — два слота M.2 2280 PCIe 5.0 x4 для NVMe SSD.

Из портов ввода-вывода, доступны на передней панели USB-C с пропускной способностью 5 Гбит/с и аудиоразъём 3,5 мм, на задней — HDMI, DisplayPort, ещё один USB-C, два порта USB-A на 10 Гбит/с, три порта USB-A на 5 Гбит/с, аудиоразъём и разъём питания постоянного тока. Устройство поддерживает одновременный вывод изображения на три экрана с разрешением 4K и частотой 120 Гц через HDMI, DP и USB-C. За беспроводную связь отвечают Wi-Fi 7 и Bluetooth на базе модуля MT7925B, а также два порта 2,5-гигабитного Ethernet.

Источник изображения: Aoostar

На официальном сайте компании GODY позиционируется как компактный игровой ПК для пользователей, которым нужна конфигурация в стиле Steam Machine с большей гибкостью настройки оборудования. Устройство поддерживает платформу Steam, режим Steam Big Picture, Windows и совместимые с играми дистрибутивы Linux.

Первоначально GODY поступила в продажу в Китае в августе 2025 года: стартовая цена базовой версии составляла 4999 юаней, около 694 долларов. По данным Notebookcheck, на момент китайского запуска компания ещё не объявляла сроки выхода устройства на глобальный рынок, хотя большинство продукции бренда со временем появляется за пределами Китая. В настоящее время данная модель доступна через официальный сайт Aoostar и сторонних ритейлеров с ценами на barebone-версии от менее 700 до чуть более 1000 долларов, в зависимости от конфигурации и региона поставки. При этом младшая комплектация укладывается в заявленный порог до 850 долларов.