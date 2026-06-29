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Fantoci
NVIDIA App не влияет на FPS в играх, но фильтры снижают производительность до 10% — тесты TechSpot
Тестовый стенд включал GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ в связке с Ryzen 7 9800X3D. Проверялись три игры — Forza Horizon 6, Marvel Rivals и Crimson Desert — при разрешении 1440p. Дополнительно аналогичный тест на Forza Horizon 6 был повторён с видеокартой GeForce RTX 2060.
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Техническое издание TechSpot опубликовало результаты тестирования нового приложения NVIDIA App, направленного на изучение его влияния на игровую производительность. Замеры показали, что сама утилита не вызывает падения кадровой частоты (FPS) при работе в фоновом режиме, однако активация встроенных графических фильтров способна снизить производительность на величину до 10%.

Источник изображения: NVIDIA

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Поводом для исследования послужили комментарии пользователей, предполагавших, что NVIDIA App, объединяющее функции устаревших GeForce Experience и панели управления NVIDIA, перегружает систему и вызывает задержки при рендеринге. Для проверки гипотезы специалисты сравнили чистую операционную систему с установленным исключительно графическим драйвером и конфигурации с установленным, принудительно закрытым и открытым в фоне NVIDIA App.

Согласно результатам бенчмарков, базовое присутствие программы в операционной системе не приводит к измеримой деградации ни средней частоты кадров, ни показателя редких событий (1% Low). Приложение не потребляет ресурсы графического процессора в пассивном состоянии.

Также тщательному анализу подверглись функциональные модули NVIDIA App. Включение внутриигрового оверлея (OSD) с телеметрией не оказало влияния на FPS. Фоновая запись игрового процесса в разрешении 1440p (кодеки H.264 и AV1) снижает частоту кадров на 2-3%, что эквивалентно потере около двух кадров в секунду.

Наибольшее влияние на производительность оказывают внутриигровые визуальные фильтры. Применение базовых настроек яркости, контрастности и цвета забирает до 5% вычислительной мощности видеокарты. Активация фильтра повышенной резкости (Sharpen +) приводит к максимальному падению кадровой частоты на 8-10%. Использование функции RTX Dynamic Vibrance снижает FPS в среднем на 2 кадра в секунду.

Для проверки универсальности полученных данных TechSpot провел тесты на видеокартах различных поколений, включая RTX 5060 Ti и модель прошлых лет RTX 2060. Процентное соотношение потери производительности при использовании ресурсоемких модулей оказалось идентичным на всех протестированных графических процессорах. Установка NVIDIA App на старые видеокарты не спровоцировала дополнительных падений FPS.

Начиная с последних версий драйверов (в частности, 610.62), NVIDIA предоставляет пользователям право выбора: инсталлировать только графический драйвер или пакет ПО совместно с NVIDIA App.

#nvidia #ryzen 7 9800x3d #rtx 2060 #nvidia app #geforce experience #rtx 5060 ti 16 гб
Источник: videocardz.com
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