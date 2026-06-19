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Fantoci
Сервисный центр отклонил гарантию на Sapphire RX 9070 XT NITRO+ после оплавления адаптера питания
В официальном заключении указано, что графический ускоритель прошел непрерывное 48-часовое аппаратное стресс-тестирование, в ходе которого отклонений в работе не выявлено. На основании данных результатов заявка на ремонт была отклонена, а видеокарта отправлена обратно владельцу в исходном состоянии.
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На чешском форуме PCTuning пользователь под псевдонимом GaGy сообщил, что Sapphire отклонила его гарантийную заявку на видеокарту NITRO+ Radeon RX 9070 XT с повреждённым разъёмом 12V-2×6. По его словам, карта прошла 48-часовое тестирование и была признана техником исправной. Устройство отправлено обратно без ремонта.

Источник: videocardz.com

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Инцидент начался с того, что в системе на базе Ryzen 7 9800X3D, Sapphire NITRO+ RX 9070 XT и блока питания XPG CORE REACTOR II VE мощностью 750 Вт начала "крашиться" Battlefield 6. При осмотре обнаружились следы термического повреждения на адаптере питания. По расчётам, карта потребляла порядка 280 Вт.

Владелец карты уточнил, что разъём был полностью вставлен — синяя часть штекера не была видна, фиксатор защёлкнулся. Кроме того, использовался оригинальный адаптер Sapphire из комплекта поставки, а не сторонний кабель.

Данное обстоятельство принципиально отличает случай GaGy от большинства аналогичных. Sapphire поставляет NITRO+ RX 9070 XT OC с разъёмом 12V-2×6(H++) и фирменным переходником с синим наконечником — три 8-контактных разъёма в один 12V-2×6 — для систем без нативной поддержки нового стандарта питания. Иными словами, пострадавший адаптер являлся частью официального комплекта.

По итогам гарантийного осмотра технику не удалось воспроизвести неисправность: карта проработала в тесте без сбоев. Теперь владелец намерен подключить её напрямую через нативный кабель блока питания, отказавшись от переходника.

Источник: videocardz.com

Для справки, это далеко не первый задокументированный случай с данной моделью. Ранее VideoCardz зафиксировал не менее девяти публичных обращений, связанных с Sapphire RX 9070 XT NITRO+ и синим адаптером. Во всех предыдущих случаях с RX 9070 XT картина была идентичной: повреждения концентрировались в верхнем ряду контактов 16-контактного разъёма.

Разъём 12V-2×6 появился в 2025 году как новый стандарт питания для видеокарт, рассчитанный на мощность свыше 300 Вт. Среди партнёров AMD эту схему приняли лишь двое — ASRock и Sapphire. RX 9070 XT от ASRock также фигурировала в отчётах о перегреве разъёма. 

Во всех задокументированных инцидентах с RX 9070 XT пользователи применяли переходник с тремя 8-контактными разъёмами, идущий в комплекте с картой. Sapphire официальных данных по количеству рекламаций не публикует.

#sapphire #rx 9070 xt #sapphire rx 9070 xt nitro+
Источник: videocardz.com
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