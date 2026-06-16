Название модели отсылает к линейке модемов Commodore, завершившейся выпуском Commodore 8010 в начале 1980-х.

Компания Commodore, производитель персональных компьютеров 1980-х годов, объявила о выходе на рынок смартфона-раскладушки Callback 8020 — устройства, сочетающего дизайн мобильных телефонов начала 2000-х годов с возможностью запуска современных Android-приложений. Новинка стала первым мобильным устройством бренда после его недавнего возрождения (выкуплена в 2025 году ютубером и музыкантом Пери Фрактиком) и ориентирована на пользователей, стремящихся сократить время взаимодействия со смартфоном, не отказываясь от основных цифровых сервисов.

Источник: commodore.net

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Callback 8020 выполнен в форм-факторе классической раскладушки с физической клавиатурой T9. Аппарат работает под управлением операционной системы Sailfish OS — дистрибутива на базе Linux, разработанного финской компанией Jolla. Платформа поддерживает запуск Android-приложений, однако доступ к программам организован через систему отбора, которая ограничивает использование социальных сетей, веб-браузеров и ряда других сервисов, считающихся отвлекающими. В числе поддерживаемых приложений названы WhatsApp, Uber и Spotify.

Стали известны технические параметры нового гаджета. За производительность здесь отвечает процессор MediaTek Helio G81 и 4 ГБ ОЗУ, а объем встроенного накопителя составляет 64 ГБ. Аппарат оснастили скромным внутренним дисплеем (3,25 дюйма, 480×640 пикселей) и качественным 48-мегапиксельным сенсором Sony. Любителей классики порадует наличие разъема mini-jack (3,5 мм) и поддержка FM-радио. Также заявлена съёмная аккумуляторная батарея.

Источник: commodore.net

Название Callback 8020 отсылает к модему Commodore 8010, выпущенному в 1980 году. Производитель предлагает смартфон в пяти вариантах исполнения: SX Silver, ProtoPET White, BASIC Beige, полупрозрачной версии Starlight Edition и лимитированной Founder's Edition с позолоченной кнопкой Commodore. Базовые версии оценены в 500 долларов США, Starlight Edition — в 550 долларов, а Founder's Edition — в 640 долларов.

По данным профильных изданий, предварительные заказы на устройство откроются 30 июня, а поставки покупателям ожидаются до конца года. Руководство Commodore позиционирует Callback 8020 как дополнительный телефон для использования в свободное время, который должен помочь пользователям ограничить поток уведомлений и снизить зависимость от социальных платформ.

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Возвращение Commodore на рынок мобильных устройств происходит спустя более десяти лет после выпуска смартфона Commodore PET на базе Android. В отличие от той модели, новый Callback 8020 делает ставку не на производительность, а на сочетание ретро-дизайна и концепции «цифрового детокса».