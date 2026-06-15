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Fantoci
Minix представила доступный мини-ПК N304-AI на базе нового процессора Intel Core 3 304
По данным Beelink — другого производителя, анонсировавшего мини-ПК на Core 3 304, — новый процессор демонстрирует примерно на 120% более высокую однопоточную производительность и на 60% более высокую многопоточную производительность по сравнению с прежним Core i3-N305.
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Гонконгская компания Minix анонсировала компактный настольный компьютер нового поколения — N304-AI. Ключевой особенностью устройства стало использование процессора Intel Core 3 304, принадлежащего к новой энергоэффективной линейке Wildcat Lake. Новое устройство позиционируется как доступное решение для задач с использованием технологий искусственного интеллекта.

Источник: notebookcheck.net

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Согласно опубликованным характеристикам, Core 3 304 состоит из пяти вычислительных ядер (одного производительного Cougar Cove и четырех энергоэффективных Darkmont) с максимальной тактовой частотой до 4,3 ГГц. За обработку графики отвечает одно ядро архитектуры Xe3, работающее на частоте 2,3 ГГц. Теплопакет процессора (TDP) варьируется в диапазоне от 15 до 35 Вт. Данные процессоры разрабатывались как энергоэффективные решения для систем, не требующих вычислительной мощности старших линеек.

В конфигурации компьютера также значится интегрированный нейронный процессор (NPU). Вычислительная мощность NPU при выполнении целочисленных операций (INT8) составляет 15 TOPS (триллионов операций в секунду). Совокупная производительность системы, с учетом ресурсов центрального и графического процессоров, достигает 24 TOPS. Эти параметры обеспечивают работу нетребовательных локальных алгоритмов, однако уступают показателям специализированных систем на базе архитектур Intel Panther Lake или AMD Strix Halo.

В аппаратную комплектацию устройства входят 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X-6400. Модули памяти распаяны на материнской плате, что исключает возможность их аппаратного расширения конечным пользователем. Для хранения операционной системы и данных установлен твердотельный накопитель (SSD) с интерфейсом PCIe Gen3 объемом 512 ГБ. Компьютер поставляется с предустановленной ОС Windows 11 Pro.

Источник: notebookcheck.net

Мини-ПК поддерживает подключение до трех дисплеев одновременно. Среди доступных интерфейсов: один USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, два порта Gigabit Ethernet. Беспроводная связь реализована через Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. 

Отсутствие информации о точных сроках появления модели в рознице и ее ценовом позиционировании на данный момент не позволяет оценить конкурентоспособность Minix N304-AI в текущем сегменте мини-ПК. Ожидается, что дополнительные детали о старте продаж будут раскрыты производителем позже.

#wildcat lake #minix #intel core 3 304 #minix n304-ai #n304-ai
Источник: notebookcheck.net
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