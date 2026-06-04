Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Популярность платформ DDR4 резко упала в Германии - доля AM4 впервые опустилась ниже 10%
Смена поколений в сегменте настольных процессоров вышла на завершающую стадию на одном из крупнейших европейских рынков.
реклама

Немецкий розничный рынок компьютерных комплектующих демонстрирует окончательный переход пользователей на стандарты памяти DDR5. По последним статистическим данным продаж, доля некогда массовой платформы AMD AM4 сократилась до 6,2%, уступив позиции новому процессорному разъему Intel LGA 1851. При этом безоговорочное лидерство удерживает платформа AM5, занимающая более 80% от общего объема реализации.

Источник: wccftech.com

реклама

Статистика крупнейшего немецкого ритейлера Mindfactory фиксирует кардинальные изменения в потребительских предпочтениях. Платформа AM4, представленная компанией AMD в 2017 году и долгое время сохранявшая высокий уровень продаж, демонстрирует минимальный уровень спроса за всю историю наблюдений. Падение доли до 6,2% указывает на завершение цикла массового использования оперативной памяти стандарта DDR4 в сегменте сборки новых настольных систем.

Автор: TechEpiphanyYT. Источник: x.com/TechEpiphanyYT

Параллельно с этим, новый разъем Intel LGA 1851, разработанный для процессоров семейства Core Ultra, впервые обошел AM4 по количеству реализованных материнских плат и совместимых процессоров. Данный показатель свидетельствует о том, что покупатели, ранее собиравшие бюджетные конфигурации на компонентах прошлых лет, теперь делают выбор в пользу актуальных решений с поддержкой современных интерфейсов.

Автор: TechEpiphanyYT. Источник: x.com/TechEpiphanyYT

Наибольший объем рынка контролирует платформа AMD AM5. На ее долю приходится свыше 80% розничных продаж в Германии. Основной спрос формируется за счет процессоров линеек Ryzen 7000 и Ryzen 9000, включая модели с технологией 3D V-Cache. Ускоренный переход на AM5 обусловлен снижением розничной стоимости модулей памяти DDR5, а также широкой доступностью материнских плат на чипсетах B650 и B850 в массовом ценовом сегменте.

Текущая динамика продаж подтверждает плавное завершение жизненного цикла сокета AM4 в розничной торговле. Компании-производители материнских плат и оперативной памяти системно сокращают объемы выпуска продукции стандарта DDR4, перераспределяя производственные линии под нужды AM5 и LGA 1851. Ожидается, что в ближайшие кварталы присутствие DDR4-решений на рынке первичных DIY-сборок продолжит планомерно снижаться вплоть до полного вытеснения платформами нового поколения.

#германия #ddr5 #ddr4 #am4 #amd am4 #intel lga 1851
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Метал‑группа Metallica установила рекорд посещаемости во время мирового тура M72
Фото: в Нижнем Новгороде началось создание товарных запасов автомобилей возрождённого бренда Volga
Эксперт протестировал пять моделей Ryzen 5 разных поколений от Ryzen 5 3600 до 9600X в ряде игр
Rolls-Royce испытала водородный реактивный двигатель на полной взлётной мощности
CATL приблизилась к созданию литий-воздушной батареи с рекордной плотностью энергии 12 000 Вт·ч/кг
На Apple TV+ вышел научно-фантастический сериал «Звёздный город» о советской лунной программе
В Дагестане заработала первая в регионе горная солнечная электростанция с накопителем энергии
NASA выбрало Boeing 737-700 для испытаний оборудования миссии Artemis в условиях лунной гравитации
Окупаемость видеокарт при майнинге PEARL составляет около полугода
Новая силовая установка Caterpillar преобразовывает любую дизельную технику в электрическую
На ПМЭФ-2026 показали серийный образец кроссовера Volga K50
Энтузиаст сравнил RTX 3080 10 ГБ и RTX 5060 Ti 16 ГБ в паре с Ryzen 7 7800X3D в ряде игр
Инженер создал систему с высокоточным лазером для борьбы с комарами
Мессенджер MAX удалили из App Store
Airbus испытывает самолёт A350-1000ULR с самой большой дальностью полета в мире
Инсайд: матплаты Intel LGA 1954 с чипами памяти 64 МБ будут поддерживать ЦП старше Razor Lake
Смартфоны на SoC MediaTek заняли весь топ-10 моделей среднего класса от AnTuTu
АВТОВАЗ представил прототип модернизированной Lada Niva Legend
ОАК начала строить опытный образец истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate
Появились первые фотографии сокета Intel LGA 1954 под будущие процессоры Nova Lake

Популярные статьи

Подборка лучших фильмов с Хэлли Берри (субъективно)
Выбор оперативной памяти в условиях кризиса
Коротко о травле в Open Source и Linux на примере реального проекта Installer-SH
Восемь наиболее подходящих процессоров для сборки ПК с RX 9060 XT, RTX 5050, RTX 5060 и 5060 Ti
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X870E ACE MAX
Собрал мощный ПК на i9-14900K после двух серверных Xeon — сколько это стоило 2,5 года назад
Первые 100 дней Аши Шарма – XBOX продолжает путь Фила Спенсера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter