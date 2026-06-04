Смена поколений в сегменте настольных процессоров вышла на завершающую стадию на одном из крупнейших европейских рынков.

Немецкий розничный рынок компьютерных комплектующих демонстрирует окончательный переход пользователей на стандарты памяти DDR5. По последним статистическим данным продаж, доля некогда массовой платформы AMD AM4 сократилась до 6,2%, уступив позиции новому процессорному разъему Intel LGA 1851. При этом безоговорочное лидерство удерживает платформа AM5, занимающая более 80% от общего объема реализации.

Источник: wccftech.com

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Статистика крупнейшего немецкого ритейлера Mindfactory фиксирует кардинальные изменения в потребительских предпочтениях. Платформа AM4, представленная компанией AMD в 2017 году и долгое время сохранявшая высокий уровень продаж, демонстрирует минимальный уровень спроса за всю историю наблюдений. Падение доли до 6,2% указывает на завершение цикла массового использования оперативной памяти стандарта DDR4 в сегменте сборки новых настольных систем.

Автор: TechEpiphanyYT. Источник: x.com/TechEpiphanyYT

Параллельно с этим, новый разъем Intel LGA 1851, разработанный для процессоров семейства Core Ultra, впервые обошел AM4 по количеству реализованных материнских плат и совместимых процессоров. Данный показатель свидетельствует о том, что покупатели, ранее собиравшие бюджетные конфигурации на компонентах прошлых лет, теперь делают выбор в пользу актуальных решений с поддержкой современных интерфейсов.

Автор: TechEpiphanyYT. Источник: x.com/TechEpiphanyYT

Наибольший объем рынка контролирует платформа AMD AM5. На ее долю приходится свыше 80% розничных продаж в Германии. Основной спрос формируется за счет процессоров линеек Ryzen 7000 и Ryzen 9000, включая модели с технологией 3D V-Cache. Ускоренный переход на AM5 обусловлен снижением розничной стоимости модулей памяти DDR5, а также широкой доступностью материнских плат на чипсетах B650 и B850 в массовом ценовом сегменте.

Текущая динамика продаж подтверждает плавное завершение жизненного цикла сокета AM4 в розничной торговле. Компании-производители материнских плат и оперативной памяти системно сокращают объемы выпуска продукции стандарта DDR4, перераспределяя производственные линии под нужды AM5 и LGA 1851. Ожидается, что в ближайшие кварталы присутствие DDR4-решений на рынке первичных DIY-сборок продолжит планомерно снижаться вплоть до полного вытеснения платформами нового поколения.