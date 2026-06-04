Немецкий розничный рынок компьютерных комплектующих демонстрирует окончательный переход пользователей на стандарты памяти DDR5. По последним статистическим данным продаж, доля некогда массовой платформы AMD AM4 сократилась до 6,2%, уступив позиции новому процессорному разъему Intel LGA 1851. При этом безоговорочное лидерство удерживает платформа AM5, занимающая более 80% от общего объема реализации.
Статистика крупнейшего немецкого ритейлера Mindfactory фиксирует кардинальные изменения в потребительских предпочтениях. Платформа AM4, представленная компанией AMD в 2017 году и долгое время сохранявшая высокий уровень продаж, демонстрирует минимальный уровень спроса за всю историю наблюдений. Падение доли до 6,2% указывает на завершение цикла массового использования оперативной памяти стандарта DDR4 в сегменте сборки новых настольных систем.
Параллельно с этим, новый разъем Intel LGA 1851, разработанный для процессоров семейства Core Ultra, впервые обошел AM4 по количеству реализованных материнских плат и совместимых процессоров. Данный показатель свидетельствует о том, что покупатели, ранее собиравшие бюджетные конфигурации на компонентах прошлых лет, теперь делают выбор в пользу актуальных решений с поддержкой современных интерфейсов.
Наибольший объем рынка контролирует платформа AMD AM5. На ее долю приходится свыше 80% розничных продаж в Германии. Основной спрос формируется за счет процессоров линеек Ryzen 7000 и Ryzen 9000, включая модели с технологией 3D V-Cache. Ускоренный переход на AM5 обусловлен снижением розничной стоимости модулей памяти DDR5, а также широкой доступностью материнских плат на чипсетах B650 и B850 в массовом ценовом сегменте.
Текущая динамика продаж подтверждает плавное завершение жизненного цикла сокета AM4 в розничной торговле. Компании-производители материнских плат и оперативной памяти системно сокращают объемы выпуска продукции стандарта DDR4, перераспределяя производственные линии под нужды AM5 и LGA 1851. Ожидается, что в ближайшие кварталы присутствие DDR4-решений на рынке первичных DIY-сборок продолжит планомерно снижаться вплоть до полного вытеснения платформами нового поколения.