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Fantoci
Lenovo представила Yoga Pro 9n — первый ноутбук компании с процессором NVIDIA RTX Spark
Переход на Arm-архитектуру Nvidia Grace позволил существенно оптимизировать энергопотребление и тепловыделение. По заявлению разработчиков, Yoga Pro 9n способен обеспечить автономную работу в течение всего дня без снижения производительности при обработке тяжелых графических сцен, монтаже видео высокой четкости или компиляции кода.
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Компания Lenovo официально анонсировала Yoga Pro 9n — 15-дюймовый портативный компьютер, ставший одним из первых устройств на базе новой аппаратной платформы Nvidia RTX Spark. Новинка ориентирована на профессиональных создателей контента, предлагая увеличенную сенсорную панель, встроенный считыватель SD-карт и высокое аппаратное ускорение локальных задач искусственного интеллекта. Устройство сочетает в себе высокую графическую производительность архитектуры Blackwell и энергоэффективность Arm-платформы. Выход устройства на рынок состоится в рамках глобального запуска экосистемы RTX Spark.

Автор: Ryan Shrout. Источник: x.com

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В основе Lenovo Yoga Pro 9n лежит ARM-процессор Nvidia RTX Spark, объединяющий вычислительные и графические модули на единой подложке. В максимальной конфигурации чип включает 20-ядерный центральный процессор Nvidia Grace, разработанный в партнерстве с MediaTek, и графическое ядро архитектуры Blackwell, насчитывающее 6144 ядра CUDA. Платформа поддерживает работу с объединенной памятью стандарта LPDDR5X объемом до 128 Гбайт. Интегрированные тензорные ядра пятого поколения обеспечивают общую производительность ИИ-вычислений на уровне 1 петафлопса (в формате FP4).

Мобильный компьютер оснащен 15-дюймовым экраном, откалиброванным для профессиональной работы с цветом и графикой. Для удобства фотографов и видеомонтажеров инженеры предусмотрели полноразмерный слот для карт памяти формата SD и массивный тачпад, а за качественный вывод звука отвечают направленные вверх динамики. Энергоэффективная архитектура чипа позволила разместить компоненты в тонком корпусе без ущерба для автономности: разработчики заявляют о возможности полноценной работы в течение всего дня от одного заряда батареи.

Источник: notebookcheck.net

Вычислительной мощности встроенного GPU и нейромодулей Yoga Pro 9n достаточно для локального запуска больших языковых моделей (LLM) объемом до 120 миллиардов параметров с контекстным окном в 1 миллион токенов. Также устройство поддерживает аппаратное ускорение рендеринга сложных 3D-сцен и кодирования видео (включая декодирование 12K-материалов) в профессиональном программном обеспечении. Платформа полностью совместима с программной средой Nvidia CUDA, что позволяет использовать ноутбук в качестве полноценной портативной станции для ИИ-разработки.

На данный момент компания Lenovo не опубликовала финальные спецификации всех возможных конфигураций Yoga Pro 9n и не объявила рекомендованную розничную цену. Старт продаж ноутбука запланирован на осень 2026 года. В этот же период на прилавки поступят конкурирующие решения первой волны на базе чипов RTX Spark от других крупных производителей, включая ASUS, Dell, HP, MSI и Microsoft.

#nvidia #lenovo #nvidia rtx spark #yoga pro 9n
Источник: notebookcheck.net
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