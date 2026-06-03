По данным Hardware Unboxed, AMD установила на более слабую карту завышенную стоимость, а сам продукт был охарактеризован изданием как «довольно невыгодное приобретение».

Руководство компании AMD решило расширить географию продаж графического ускорителя Radeon RX 9070 GRE (Golden Rabbit Empire), который изначально позиционировался как эксклюзивное решение для китайского рынка. 2 июня на выставке Computex 2026 представители "Красной команды" сообщили о выпуске "урезанной" видеокарты на глобальный рынок. По результатам независимых тестов, проведенных техническим ресурсом Hardware Unboxed, новинка демонстрирует производительность на 16% ниже базовой версии RX 9070, сохраняя при этом аналогичную стартовую рекомендованную розничную цену. Эксперты признали устройство технически спорным продуктом с точки зрения ценового позиционирования.

Автор: Hardware Unboxed. Источник: youtube.com

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"Китайская" модель Radeon RX 9070 GRE построена на архитектуре RDNA 4 и оснащена модифицированным графическим чипом Navi 48. В отличие от полноценной RX 9070, количество вычислительных блоков (Compute Units) снижено на 25% — с 64 до 48 единиц. Объем видеопамяти GDDR6 сокращен с 16 до 12 ГБ, а разрядность шины уменьшена с 256 до 192 бит. Данные аппаратные изменения привели к падению пропускной способности памяти на 33%, которая теперь составляет 432 ГБ/с. Объем кэш-памяти Infinity Cache также урезан с 64 до 48 МБ.

Автор: Hardware Unboxed. Источник: youtube.com

В игровых бенчмарках при разрешении 1440p видеокарта показывает результаты выше, чем GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти от NVIDIA. Тем не менее, она не достигает показателей графических адаптеров более высокого уровня. Отставание RX 9070 GRE от стандартной версии RX 9070 зафиксировано на отметке 16-17%. Также новинка уступает модели GeForce RTX 5070 как в задачах с традиционным рендерингом (растеризацией), так и при активации трассировки лучей.

Автор: Hardware Unboxed. Источник: youtube.com

Специалисты канала Hardware Unboxed в своем обзоре назвали RX 9070 GRE «довольно невыгодным приобретением» из-за несоответствия технических характеристик заявленной стоимости. Заявленная рекомендованная розничная цена (MSRP) новинки составляет 549 долларов США — точно такую же стартовую цену имела базовая модель RX 9070 на момент выпуска. Обозреватели отмечают, что использование индекса «9070» в названии носит маркетинговый характер, поскольку фактические параметры платы соответствуют уровню производительности класса RX 9060 XT.

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Следует отметить, что представители компании позиционируют устройство как решение для гейминга в 1440p, заполняющее ценовой диапазон между видеокартами RTX 5060 Ti и RTX 5070. Основная программная ставка сделана на наличие блоков ускорения ИИ и поддержку новой технологии масштабирования FSR 4. Планов по официальной корректировке рекомендованной розничной цены со стороны AMD на данный момент не анонсировано.