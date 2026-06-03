Руководство компании AMD решило расширить географию продаж графического ускорителя Radeon RX 9070 GRE (Golden Rabbit Empire), который изначально позиционировался как эксклюзивное решение для китайского рынка. 2 июня на выставке Computex 2026 представители "Красной команды" сообщили о выпуске "урезанной" видеокарты на глобальный рынок. По результатам независимых тестов, проведенных техническим ресурсом Hardware Unboxed, новинка демонстрирует производительность на 16% ниже базовой версии RX 9070, сохраняя при этом аналогичную стартовую рекомендованную розничную цену. Эксперты признали устройство технически спорным продуктом с точки зрения ценового позиционирования.
"Китайская" модель Radeon RX 9070 GRE построена на архитектуре RDNA 4 и оснащена модифицированным графическим чипом Navi 48. В отличие от полноценной RX 9070, количество вычислительных блоков (Compute Units) снижено на 25% — с 64 до 48 единиц. Объем видеопамяти GDDR6 сокращен с 16 до 12 ГБ, а разрядность шины уменьшена с 256 до 192 бит. Данные аппаратные изменения привели к падению пропускной способности памяти на 33%, которая теперь составляет 432 ГБ/с. Объем кэш-памяти Infinity Cache также урезан с 64 до 48 МБ.
В игровых бенчмарках при разрешении 1440p видеокарта показывает результаты выше, чем GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти от NVIDIA. Тем не менее, она не достигает показателей графических адаптеров более высокого уровня. Отставание RX 9070 GRE от стандартной версии RX 9070 зафиксировано на отметке 16-17%. Также новинка уступает модели GeForce RTX 5070 как в задачах с традиционным рендерингом (растеризацией), так и при активации трассировки лучей.
Специалисты канала Hardware Unboxed в своем обзоре назвали RX 9070 GRE «довольно невыгодным приобретением» из-за несоответствия технических характеристик заявленной стоимости. Заявленная рекомендованная розничная цена (MSRP) новинки составляет 549 долларов США — точно такую же стартовую цену имела базовая модель RX 9070 на момент выпуска. Обозреватели отмечают, что использование индекса «9070» в названии носит маркетинговый характер, поскольку фактические параметры платы соответствуют уровню производительности класса RX 9060 XT.
Следует отметить, что представители компании позиционируют устройство как решение для гейминга в 1440p, заполняющее ценовой диапазон между видеокартами RTX 5060 Ti и RTX 5070. Основная программная ставка сделана на наличие блоков ускорения ИИ и поддержку новой технологии масштабирования FSR 4. Планов по официальной корректировке рекомендованной розничной цены со стороны AMD на данный момент не анонсировано.