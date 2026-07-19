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Global_Chronicles
Volkswagen представил первый в мире «умный» электровелосипед с камерой заднего вида и AR-навигацией
Volkswagen и компания N Plus представили электровелосипед Sport eBike с системой слепых зон, камерой заднего вида и возможностью вывода навигации на умные очки.
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Производитель N Plus называет Volkswagen Sport eBike первым в мире "умным" электровелосипедом. В модели есть радар слепых зон и камера заднего вида, которая автоматически включается при обнаружении объектов сзади и выводит изображение на экран. О торможении и поворотах велосипед сигнализирует другим участникам движения через встроенные в шлем огни.

 Фото: Notebookcheck

Велосипед весит около 27,5 кг. У него классическая рама из алюминия и мотор Yamaha PW-X3 с крутящим моментом 85 Нм. Питание обеспечивает съемный аккумулятор 490 Вт·ч. За доплату доступна дополнительная батарея на 814 Вт·ч, которая крепится на багажник, но может ухудшить развесовку. Трансмиссия — 9-скоростной переключатель Shimano Cues, тормоза — гидравлические дисковые Tektro. Спереди и сзади установлены светодиодные логотипы Volkswagen, а также фара мощностью 100 люкс.

Фото: Notebookcheck

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Навигационные подсказки и предупреждения о слепых зонах можно выводить прямо в поле зрения через умные очки. Они подключаются не к самому велосипеду, а к смартфону. Умные очки и умный шлем продаются отдельно по $499 каждый.

Фото: Notebookcheck

Volkswagen Sport eBike доступен для предзаказа по цене $3 999. Поставки начнутся в IV квартале.

#volkswagen #электровелосипед #камера заднего вида #n plus #ar-навигация #sport ebike #умный шлем
Источник: notebookcheck.net
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